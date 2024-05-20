TÜİK: Yurt dışı üretici enflasyonu nisanda yüzde 65,53 oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yurt dışı üretici enflasyonu nisanda yıllık yüzde 65,53, aylık yüzde 1,37 arttı.

Türkiye'nin yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre; YD-ÜFE 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,53 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,10 artış gösterdi.

MADENCLİK VE İMALATTA ARTIŞ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,45 artış, imalatta yüzde 65,46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 58,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70,12 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 70,03 artış, enerjide yüzde 74,24 artış, sermaye mallarında yüzde 72,01 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57 artış, imalatta yüzde 1,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,65 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,59 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,90 artış, enerjide yüzde 2,68 artış, sermaye mallarında yüzde 1,40 artış olarak gerçekleşti.