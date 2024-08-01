TÜİK’e göre, turist sayısı ve turizm geliri artmış

Haber Merkezi

Turizmciler, otel ve turistik işletmelerde doluluk oranının istenilen seviyede olmadığını açıklamasına karşın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Mayıs-Haziran 2024 dönemini kapsayan yılın 2’nci çeyreğinde turizm geliri ve turist sayısında artış olduğunu belirtti. İstatistiklere göre, turizm geliri 2’nci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolara çıktı.

Verilerde, ziyaretçi sayısının da yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişiye yükseldiği belirtildi. Turizm gelirinin yüzde 15,9’u ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Ziyaretçiler Türkiye’ye en çok gezi, eğlence, kültürel faaliyetler amacıyla geldi. İkinci sırada akraba ve arkadaş ziyareti yer aldı.