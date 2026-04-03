TÜİK’in enflasyon verilerine Tüm Emeklilerin Sendikası’ndan tepki: Veriler gerçeği değil Saray'ın görmek istediği tabloyu yansıtıyor

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine yönelik Tüm Emeklilerin Sendikası yazılı açıklama yaptı. Sendika “Açıklanan rakamlar ne çarşıya pazara, ne akaryakıt fiyatlarına, ne de halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığına denk düşmektedir” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 artış kaydetti. Bu artışla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini zam açısından ilgilendiren üçüncü enflasyon verisi de belli oldu. Memur ve emekliye yapılan zammın 3 aylık enflasyon verileriyle yılın ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında zam alan emekliler, mart ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte temmuz dönemi için şimdiden yüzde 10,03 oranında bir artışa hak kazanmış durumda.

VERİLER İNANDIRICI DEĞİL

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın yaptığı açıklamada, TÜİK’in açıkladığı Mart 2026 enflasyon verileri bir kez daha gerçeği gizleme çabasının ürünü olduğu vurgulandı. “Açıklanan rakamlar ne çarşıya pazara, ne akaryakıt fiyatlarına, ne de halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığına denk düşmektedir. TÜİK’e göre enflasyon: Aylık: %1,94; yıllık: %30,87. Peki gerçek hayat ne diyor?

Sadece Mart ayında motorine gelen zam oranı %29’dur. Üstelik akaryakıta yapılan zamların %7,05’lik kısmının ÖTV düzenlemesiyle karşılandığı düşünüldüğünde, gerçek artışın %36’nın üzerinde olduğu açıktır” denildi.

Akaryakıta gelen peş peşe zamlara da değinen Sendika “Üstelik bilinir ki; akaryakıt fiyatlarındaki artış yalnızca pompada kalmaz. Akaryakıttaki her artış, üretimden taşımaya kadar tüm maliyetleri yükseltir ve iğneden ipliğe her şeye zam olarak geri döner.

Bu durum ekonomide 'çarpan etkisi' yaratır; gıdadan giyime, ulaşımdan suya kadar tüm kalemlerde fiyatlar zincirleme biçimde artar. Yaşamın gerçeği budur. Bu gerçek ortadayken, tek bir kalemde %36’yı aşan artış yaşanırken, TÜİK’in aylık %1,94 enflasyon açıklaması inandırıcı değildir” dedi.

"TÜİK VERİLERİLERİ İKTİDARIN GÖRMEK İSTEDİĞİ TABLO"

Akaryakıt fiyatlarına gelen zam oranı ile enflasyon verilerinin örtüşmediğini söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası, açıklanan verilerin gerçeği değil iktidarın görmek istediği tabloyu yansıttığını belirterek açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Motorine bir ayda %36’yı aşan zam gelirken, nasıl olur da genel enflasyon %1,94 açıklanır? Bu sorunun tek bir yanıtı vardır: TÜİK’in verileri halkın yaşadığı gerçek enflasyonu değil, iktidarın görmek istediği tabloyu yansıtmaktadır.

Bugün emekliler, işçiler, dar gelirliler her gün daha fazla yoksullaşmaktadır. Gıda fiyatları artıyor, kiralar uçmuş durumda, ulaşım maliyetleri katlanıyor. Ama TÜİK’in rakamlarına bakarsanız sanki ülkede hayat ucuzluyor! Bu kabul edilemez.

TÜİK’in açıkladığı bu veriler: Gerçek enflasyonu gizleme aracıdır, ücret artışlarını düşük tutmanın bahanesidir, emeklilerin ve çalışanların hakkını gasp etmenin zeminidir.

Açık söylüyoruz: Bu rakamlar bilimsel değil, siyasidir. Bu açıklamalar uygulanan ekonomik modelin iflasını gizleme çabasıdır. Gerçek enflasyon mutfakta, pazarda, akaryakıt istasyonunda ölçülür! Ve halkın yaşadığı enflasyon TÜİK’in açıkladığının katbekat üzerindedir.

Bizler bu sahte tabloyu kabul etmiyoruz! Emeklileri, emekçileri, tüm halkı; gerçekleri birlikte dile getirmeye, bu adaletsiz düzene karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

TÜİK değil, halkın gerçeği kazanacak!”