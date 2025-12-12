TÜİK’in iktisatçı Mustafa Sönmez'e açtığı davaya ret

BirGün\ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), enflasyon verilerine yönelik paylaşımlarını gerekçe göstererek iktisatçı Mustafa Sönmez'e açtığı tazminat davası reddedildi.

Bugün Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada gazeteci Mustafa Sönmez hakim karşısına çıktı.

Mustafa Sönmez duruşmada, “TÜİK kurumuna hakaret kastım olamaz. 50 yıldır bu verileri kullanıyorum. Türkiye’de TÜİK’in enflasyon verilerine hiç güven yok. Kalite meselesi ve ölçme sorunu var. Benim de de medya mensubu olarak eleştirmek hem hakkımdır, hem de görevim. Milyonlarca insanın gelirleri bu verilerle belirleniyor” dedi.

Mahkeme, TÜİK’in talebini reddetti ve dava düştü.

Davayı CHP Milletvekili Kayıhan Pala, BirGün yazarı Zafer Arapkirli, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ile CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Pınar Akgül Doğusoy da takip etti.