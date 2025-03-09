TÜİK’in rakamlarına çocuklar bile inanmaz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini değerlendiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK’in hesabının gerçeklerle örtüşmediğini ortaya koydu.

TÜİK’in hesabına göre, dört kişilik her ailenin Cumhurbaşkanı maaşı kadar geliri olduğuna dikkati çeken Bakırlıoğlu, Diyanet’e bakarsak yurttaş fitreye muhtaç haline gelmiş, TÜİK'in verilerine göre ise zekât vermek farz olmuş. Bu ülkenin büyük bir kısmı açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye değil, yaşamaya çalışıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı maaşı 2024 yılında 183 bin TL olarak belirlendi. TÜİK ise Türkiye'deki dört kişilik her haneye 2024 yılında aylık, 169 bin TL para girdiğini hesapladı.

TÜİK’in 2024 yıl GSYH hesabında, Türkiye’deki kişi başı gelir, 507 bin 615 TL olarak belirledi. 2024 yılı GSYH’nin ABD doları cinsinden ise 15 bin 463 olduğu kaydedildi. TÜİK’in verilerini değerlendiren CHP’li Bakırlıoğlu, “Asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu ve çalışların yüzde 40'ından fazlasının asgari ücretle çalıştığı göz önüne aldığımızda üç ihtimal söz konusu. Ya TÜİK’in verileri gerçek rakamları göstermiyor ya ülkedeki gelir dağılımı gün geçtikçe bozuluyor ya da her ikisi birden” ifadelerini kullandı.

HESAPTA OLMAYANLAR

Avrupa'da kişi başı gelir ile ortalama maaş arasındaki farkın oldukça düşük olduğunun altını çizen Bakırlıoğlu, Türkiye'de ise kişi başı gelir ve ortalama maaş arasındaki makasın gittikçe açıldığını vurguladı. AKP’nin, “Saraylı zenginler ve emekçi fakirler” ortaya çıkardığını söyleyen Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş vergi ödemeye gelince emekçinin sırtına binmekte beis görmeyen iktidar, kendi yarattığı zenginleri beslemekten çekinmedi. Bu da yurttaşı yoksulluğa ve açlığa mahkûm etti. Bu hesaplamanın her ayağı sıkıntılı. 4 milyon Suriyelinin büyük bir kısmı kayıt dışı çalışıyor. Geçmişte bakan, ‘Suriyeliler olmasa üretim durur’ demişti üretimde varlar, tüketim de varlar fakat milli gelir hesaplarken yoklar. Gelir dağılımını ortaya koyan GİNİ Endeksi’ne baktığımızda, 2014'te 0,391 olurken bugün 0,420. Emeklinin gayrisafi yurtiçi hasıladan aldığı pay yıl içerisinde de azalmış durumda. Asgari ücretlilerin gelirinde dolar bazında 2013'te kıyaslandığı zaman ciddi bozulma görülüyor. Tüm bunları göz önüne aldığımızda TÜİK’in rakamlarına biz inanamadık. Acaba TÜİK’in kendisi inanıyor mu?”