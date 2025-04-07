TÜİK’in verileri yeniden tartışılıyor

Ekonomi Servisi

Mart ayı enflasyon verilerinde giyim harcamalarındaki düşüş, uzmanların dikkatinden kaçmadı. TÜİK’in açıkladığı veriler, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kuzey Kıbrıs ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) gibi kurumların verileriyle ciddi biçimde çelişti.

TÜİK’in mart ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde bir düşüşle açıklanırken, ekonomistlerin merceğinde bu kez “giyim” harcamaları vardı. TÜFE kalemleri arasında aylık bazda düşüş gösteren tek kalem olan giyim harcamaları, özellikle banka ve kredi kartı harcamalarıyla örtüşmeyince, veri güvenilirliği tartışma konusu oldu.

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medyada yaptığı paylaşımda TÜİK ve İTO verilerini karşılaştıran bir grafik yayımlayarak, “Kendi kendine konuşan grafikler serisi” ifadesiyle farkın altını çizdi. Uzmanlara göre, açıklanan düşüş gerçek eğilimleri yansıtmıyor. Sosyal medyada da TÜİK’in verilerini gerçeği yansıtmadığına ilişkin sıkça tepkiler yer alıyor.