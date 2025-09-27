TÜIK’ten AKP’li isme taşıt ihalesinde bonuslu kıyak

Pazara yansımayan makyajlı enflasyon verileri ile tartışılan TÜİK'in araç kiralama ihalesindeki usulsüzlükler, mali denetimler ile açığa çıkarıldı. TÜİK'in, AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketinden kiralanan araçlar için fazla ödeme yaptığı belirlendi. TÜİK’in 2024 yılında gerçekleştirdiği araç kiralama ihalesinde Esas ve Usuller’de yer almayan ödeme kalemlerine yer verdiği tespit edildi.

KAYA’YA YÜZ MİLYONLARCA LİRA

Denetimlere takılan ihalenin, aldığı ihale sayısı itibarıyla “TÜİK’in abonesi” olarak nitelendirilen Mehmet Kaya’ya ait şirketten yapıldığı öğrenildi. İhale üzerinde yapılan incelemenin ayrıntıları, AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’ya kamu kaynaklarından sağlanan ayrıcalıkları da gözler önüne serdi.

Şoförlü araç kiralaması hizmet alım ihalesine yönelik dokümanda, araç ve işçilik maliyetlerine ek olarak isteklilere konaklama ücreti verilmesi yönünde düzenleme yapıldığı belirtildi. Düzenleme ile yükleniciye fazladan ücret ödenmesinin önü açıldı. Kamu kaynakları ile şirkete sağlanan ayrıcalıklar bunlarla da sınırlı kalmadı. Kurum tarafından yapılan araç kiralama hizmet alımı işinde, ihale dokümanında belirtilen sayıdan daha fazla şoför çalıştırıldığı da bildirildi.

Sayıştay denetimleri ile açığa çıkarılan ayrıcalığın ardından gözler, AKP’li Mehmet Kaya’nın TÜİK’ten aldığı ihalelere çevrildi. Kaya’ya ait Carpartner isimli şirketin TÜİK’ten 260 milyon 403 bin TL’lik altı ihale aldığı, Kaya’ya ait bir diğer şirket olan Kaya Tur Filo’nun ise TÜİK’ten 169 milyon 806 bin TL’lik bir ihale aldığı kaydedildi.