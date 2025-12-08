TÜİK’ten ayrımcı tavır: Seçmece davet

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 9 Aralık’ta “TÜFE Temel Yıl Güncellemesi ve Hesaplama Sisteminde Yapılacak Değişiklikler” başlıklı bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. Kurumun, enflasyon hesaplamasında temel aldığı yılı güncellemesi ve yöntemde yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi vermesi beklenen toplantı öncesinde, davet listesi tartışma yarattı.

Edinilen bilgiye göre toplantıya akademisyenler, ekonomistler, köşe yazarları ve finansal sektör temsilcileri davet edilirken sendikaların araştırma birimleri başta olmak üzere çok sayıda gazeteci ve emek örgütlerinin ilgili uzmanları davet edilmedi. Davetlerin seçmece biçimde yapıldığı eleştirileri, TÜİK’in kamuoyunu doğrudan ilgilendiren bir konuda şeffaflık ve kapsayıcılık ilkesine aykırı davrandığı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

TÜFE'nin ücret artışlarından emekli aylıklarına, kira ve sözleşme düzenlemelerine kadar geniş bir alanda belirleyici gösterge konumumda olması nedeniyle yöntemde yapılacak her değişiklik hayati bir önem taşıyor. Toplantının farklı toplumsal kesimleri temsil eden kurum ve uzmanlara açık biçimde planlanması gerektiği vurgulanıyor.

Son yıllarda kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen madde sepetini açıklamadığı için şeffaflık tartışmalarına konu olan ve verilerinin gerçekliği tartışmaları ile itibar kaybı yaşayan TÜİK’in iletişim politikasında daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesi gerektiği ifade ediliyor.

Toplantıda, TÜFE’de kullanılan sepet yapısı, ağırlıkların güncellenmesi, veri toplama ve hesaplama süreçlerinde planlanan teknik revizyonlar ve bu değişikliklerin takvimi hakkında ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.