TÜİK’ten enflasyon eleştirilerine yanıt: Başlıklar cımbızla çekilerek manipüle ediliyor

Son dönemde açıkladığı enflasyon verileriyle tepkilerin odağında olan TÜİK, yazılı bir açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi. TÜİK'in, kullandığı hesaplama yöntemleriyle dünyadaki en şeffaf resmi istatistik kurumlarından birisi olduğu savunulan açıklamada, TÜFE sepetinin açıklanmama gerekçesi ise "bazı çevrelerin yaptığı hesaplamaların manipülasyon aracı olarak kullanılması" olarak ifade edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Kurumdan yapılan "Son Dönemde Kamuoyuna Yansıyan ve Gerçeklerle Bağdaşmayan Haberlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu" başlıklı yazılı açıklamada, "Bilimsel açıdan TÜFE’ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" denildi.

"TÜİK DÜNYADAKİ EN ŞEFFAF RESMİ İSTATİSTİK KURUMLARINDAN BİRİ"

TÜİK açıklamasında, yayınlanan enflasyon verileri hakkında gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler olduğunu iddia edildi.

TÜFE sepetindeki değişim oranlarının her ay 12 ana harcama grubu, 43 harcama grubu, 90 alt harcama grubu ve 143 temel başlık düzeyinde yayımlandığı kaydedilen açıklamada, "Kurumumuz tarafından temel başlık düzeyinde endeks değişimleri uluslararası beklentilere en uygun biçimde kamuoyu ile paylaşılmaktadır" denildi. TÜİK'in bu bağlamda dünyadaki en şeffaf resmi istatistik kurumlarından birisi olduğu savunuldu.

MADDE FİYATI YAYINLAMAMA KARARI İSABETLİ

Açıklamada, "TÜFE’ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" denildi.

Enflasyon sepetindeki ürün fiyatlarını yayınlamama kararının isabetli olduğunu savunan TÜİK açıklamasında, şu ifadelre yer verildi:

"Eksik ve yanıltıcı bilgiler üretilerek madde fiyatı sonuçlarına ulaşılmaya çalışılması neticesinde ortaya çıkan tartışmalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler, EFTA ülkeleri, ABD ve Kanada’da olduğu gibi seçilmiş homojen maddeler haricinde kalan ürünlerin fiyatlarının yayımlanmaması kararının ne denli isabetli bir karar olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

TÜİK'in hesaplama araçlarına değinilen açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon hesaplamalarında yenilikçi veri toplama yöntemleri kullanarak maliyetleri düşürmeyi ve cevaplayıcı yükünü azaltmayı hedeflemektedir" ifadelerine yer verildi.