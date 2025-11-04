TÜİK’ten ‘ılımlı’ enflasyon ilanı

TÜİK, Ekim ayına ilişkin beklentilerin altında enflasyon oranı açıkladı. Tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 2,55 arttı. Ekim'de yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak kaydedildi. Beklentiler aylık enflasyonun yüzde 3’e yakın düzeyde gerçekleşmesi yönündeydi. Hissedilen enflasyonun altında açıklanan TÜİK’in verileri bir kez daha inandırıcılıktan uzak ve şaibeli bulundu.

Birçok mal ve hizmetin fiyat artışı resmi enflasyon oranın da üzerinde gerçekleşti. Verileri özellikle konut ve gıda enflasyonu kontrol altına alınmadığı sürece yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına kalıcı olarak inmesinin zor göründüğünü açığa çıkardı. Böylece 7 Kasım’da açıklanacak olan yılın son Enflasyon Raporu’nda yüzde 25- 29 olan yılsonu enflasyonu tahmin aralığının güncellenmesi yönünden beklenti artarken yılsonu enflasyonun yüzde 30’un altına inme olasılığı azaldı.

Yıllık enflasyonu en fazla yükselten kalemlerin başında, halkın en temel ihtiyaçları olan gıda, konut ve ulaştırma geldi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar son bir yılda yüzde 37,87 arttı. Bu artış, yıllık enflasyonu 8,44 puan yukarı çekti. Konut grubunda ise fiyatlar yüzde 50,96 gibi çok daha sert bir artış gösterdi. Konut kaleminin yıllık enflasyona katkısı 7,75 puan oldu. Fiyatların manşet TÜFE’den hızlı yükseldiği görüldü. Ulaştırmada fiyatlar yüzde 27,33 yükseldi ve enflasyona 4,34 puan katkı yaptı.

6 BİN 328 LİRA BUHARLAŞTI

Tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 2,55 olarak açıklanırken gıda ve konutta aylık TÜFE’ndeki artışın da üzerinde artış gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41 artış, konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşirken ulaştırmada yüzde 1,07 artış yaşandı. Asgari ücretlinin cebine giren tutar aynı kalsa bile, TÜİK verilerine göre yüzde 28,63 kayıp yaşandı. Sene başında 22 bin 104 lira olan asgari ücretin satın alma gücü, Ekim itibarıyla 15 bin 776 liraya düştü. Sene başında 22 bin 104 liraya doldurulan bir mal sepeti, bugün aynı şekilde doldurulmak istendiğinde 37 bin 880 liraya ulaştı.

Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.

∗∗∗

AYLIK ZAM ŞAMPİYONU GİYİM

Kış sezonunun gelmesiyle Ekim ayında zam şampiyonu giyim ürünleri oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 15,18 fiyat artışı görülen erkek giyim ürünleri en fazla pahalanan ürün oldu. Erkek giyimdeki fiyat artışını yüzde 13,91 ile kadın giyim ve yüzde 13,83 ile çocuk giyim izledi. Giyim ürünlerindeki aylık artış, TÜFE’deki aylık artışı katladı.

∗∗∗

TÜİK VERİLERİNDE ŞAİBE SÜRÜYOR

DİSK Araştırma Merkezi (DİSKAR), hazırladığı enflasyon raporunu yayımladı. Raporda, "Türkiye’de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyon dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açıyor. Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor" denildi. "Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" değerlendirmesi yapıldı.