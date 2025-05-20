Tüketici Güveni Mayıs 2025: Maddi durum beklentisi iyileşmedi, ekonomiye güven düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre sınırlı artış gösterdi. Nisan ayında 83,9 olan genel endeks, Mayıs’ta 84,8 seviyesine yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi ise kötüleşmeye devam etti.

MADDİ DURUMDA DEĞİŞİM YOK

Endeksin alt bileşenlerine bakıldığında ise tablo şöyle oldu:

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, Nisan ayında 69,1 iken Mayıs’ta aynı seviyede kaldı. Bu kalemde değişim yaşanmadı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, Nisan’daki 84,3 seviyesinden Mayıs’ta 85,3’e yükselerek yüzde 1,2 oranında arttı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise hafif bir düşüşle Nisan’daki 82,8 seviyesinden 82,2’ye gerileyerek yüzde 0,7 oranında azaldı.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise en güçlü artışı göstererek Nisan’da 99,3 iken Mayıs’ta 102,5’e yükseldi. Bu kalemdeki artış oranı yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE KARAMSAR GÖRÜNTÜ SÜRÜYOR

Tüketici güven endeksinin 100’ün altında olması, tüketicilerin ekonomik beklentiler konusunda genel olarak karamsar olduğunu gösterir. Bu durum, hanehalklarının mevcut maddi durumlarına ve gelecekteki ekonomik koşullara dair güvenlerinin düşük seviyede seyrettiği anlamına gelir. Endeksin 100 değeri, ne iyimser ne de kötümser bir durumu ifade ederken; 100’ün altındaki seviyeler, tüketicilerin harcama yapma eğilimlerinin zayıfladığına ve ekonomiye dair belirsizliklerin arttığına işaret eder.