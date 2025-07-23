Tüketici güveni temmuzda düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi, Temmuz 2025’te bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 85,1'den 83,5'e düştü. Endeksin 100’ün altında olması, tüketici güveninde kötümser durumu işaret ediyor.

TÜM ALT KALEMLERDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksin tamamında Temmuz ayında azalma yaşandı:

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, Haziran ayında 69,3 iken Temmuz’da 68,2’ye gerileyerek yüzde 1,6 azaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 85,8’den 84,6’ya düştü; bu kalemdeki düşüş oranı yüzde 1,4 olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, Haziran’da 82,4 iken Temmuz’da 79,0’a gerileyerek yüzde 4,2 oranında azaldı. Bu, en yüksek düşüş oranı olarak dikkat çekti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 102,6’dan 102,3’e gerileyerek yüzde 0,3’lük bir düşüş gösterdi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NE SÖYLÜYOR?

Tüketici güven endeksinin 0 ile 200 arasında değer alması, tüketicilerin mevcut ve gelecekteki ekonomik koşullara dair algılarını ölçmeye yarayan bir ölçek sistemidir. Endeksin 100’ün üzerinde olması tüketicilerin ekonomik gidişata dair iyimser olduğunu, 100’ün altında olması ise ekonomik beklentilerin olumsuz ve güvensiz olduğunu gösterir. 0’a yaklaştıkça kötümserlik artarken, 200’e yaklaştıkça tüketicilerin ekonomik koşullara olan güveni en üst düzeye çıkar. Bu aralık, ekonomik karar alıcılar için toplumdaki genel ekonomik algıyı sayısal olarak değerlendirme imkânı sunar.