Tüketici güveninde düşüş: Tablo yine kötümser!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 80,6 iken Kasım ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 79,8 oldu.

Tüketici güven endeksi, Kasım 2024 / Grafik: TÜİK

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks, ekimde 64,7 iken kasım ayında 66,1 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 82,1'den 80,6'ya düşerken, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 73,8 oldu.

TÜKETİCİNİN GÜVENİ KÖTÜMSER

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor.