Tüketici güveninde kötümser tablo devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 75.9 iken ağustos ayında %0.6 oranında artarak 76.4 oldu.

Tüketici Güven Endeksi mayıs ayında 80.51, haziranda 78.3 ve temmuz ayında 75.9'a düşmüştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks haziranda 63.1'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 76.6'ya çıkarken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 71.5'e yükseldi.

TÜKETİCİNİN GÜVENİ KÖTÜMSER

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor.