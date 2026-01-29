Tüketici güveninde kötümser tablo: Endeks bir kez daha kritik sınırın altında

Açlık ve yoksullukla mücadele eden milyonlarca yurttaşın ekonomiye güveni bir kez daha kritik sınır olan 100'ün altında kaldı.

Güvensizlik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerinde gözler önüne serildi.

Buna göre hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık 2025'te 99,4 olan endeks, ocakta da aynı düzeyde kaldı.

Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 yükselerek 83,7'ye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,7 azalışla 103 olarak kayıtlara geçti.

BAZI VERİLERDE REVİZYONA GİDİLDİ

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,3 yükselerek 113,8 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,4 azalışla 112,6'ya gerilerken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artarak 85,7 değerini aldı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.