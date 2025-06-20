Tüketici güveninde sınırlı yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hazırlanan tüketici güven endeksi,, Haziran 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 85,1 seviyesine yükseldi.

Alt kalemlerde de sınırlı değişimler görülürken, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 69,3’e, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 85,8’e, genel ekonomik durum beklentisi ise 82,4’e çıktı.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de haziranda 102,6’ya yükselerek olumlu beklentilerin sürdüğüne işaret etti.