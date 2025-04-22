Tüketici güveninde sınırlı yükseliş sona erdi: Endeks yeniden düşüşte

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik düzenlenen siyasi operasyon, Ekonomik Güven Endeksi'ndeki sınırlı yükseliş serisini sona erdirdi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafındna hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 seviyesine düştü.

Tüketici Güven Endeisk'nin alt kalemlerine bakıldığında, "mevcut dönemde hanenin maddi durumu" endeksi, Mart ayında 70,9 iken Nisan'da 69,1'e düşerek %2,5 oranında geriledi.

"Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi" 84,7'den 84,3'e, tüketicilerin gelecekteki genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Mart ayında 84,6 iken Nisan'da 82,8'e düştü.

En dikkat çeken düşüş ise, "gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi" alt endeksinde yaşandı. Mart ayında 103,2 seviyesinde olan bu gösterge, Nisan'da 99,3'e düşerek %3,8 oranında azaldı.

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi, bireylerin mevcut ekonomik koşullarla birlikte geleceğe dair beklentilerini değerlendirerek ekonomiye duydukları güven düzeyini ölçen önemli bir göstergedir. 0 ile 200 arasında bir değer alabilen bu endeks, tüketicilerin harcama yapma, tasarruf etme ve genel ekonomik aktivitelere katılma eğilimlerini yansıtır.

Endeksin 100'ün üzerinde olması, tüketici güveninde iyimser bir havanın hâkim olduğunu; 100'ün altındaki değerler ise tüketicilerde kötümserlik ve ekonomik kaygıların ön planda olduğunu gösterir.

Tüketici güveni, enflasyon, işsizlik, gelir düzeyi ve siyasi istikrar gibi pek çok makroekonomik faktörden etkilenir ve ekonomik karar alıcılar için kritik bir veri kaynağıdır.