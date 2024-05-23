Tüketici güveninde tablo kötümser

Tüketici Güven Endeksi mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu. Endeks, nisan ayında 80,46 olarak açıklanmıştı. Artışa rağmen 100 değerinin altında kalan endeks, kötümser tablonun sürdüğünü gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisan ayında 80,46 iken mayıs ayında yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu.

Grafik: TÜİK

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 65,3 olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi nisan ayında 82,9 ike mayıs ayında 82,8'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise nisanda 78,1 iken mayıs ayında 78,3 oldu.

Grafik: TÜİK

ENDEKSİN 100'DEN KÜÇÜK OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor.