Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılması kararına CHP'den tepki: "Yeni mağduriyetler yaratacak"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Ticaret Bakanlığı’nın 19 ilde 45 ilçedeki Tüketici Hakem Heyetlerini kapatma kararına tepki gösterdi; “Bu karar, vatandaşın adalete uzanan elini geri itmek demektir. Bir ülkede adalet, halkın yanında olduğu sürece anlamlıdır” dedi

İlgezdi, yalnızca 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısının 755 bin 997 olduğunu hatırlatarak, “Yüz binlerce yurttaş hakkını aramak için o masalara başvurmuşken, şimdi bu kapıların kapatılması yeni mağduriyetler yaratacaktır. İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da bile heyet sayıları azaltılıyor. Vatandaşın hakkını arayabileceği o kapılar bir bir kapanıyor” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın bu adımı “yeniden yapılandırma” olarak duyurmasını eleştiren İlgezdi, “Oysa burada hiçbir yapı yenilenmiyor; mesafeler uzatılıyor, mağduriyet sessizleşiyor, haksızlık büyüyor. Adaletin yolu kısalacağına, her geçen gün biraz daha uzuyor” diye konuştu.

‘BU KARAR DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ’

Evrensel'in haberine göre; tüketici heyetlerinin yurttaşın en erişilebilir adalet mekanizmalarından biri olduğunu vurgulayan İlgezdi, son olarak şunları kaydetti:

“Vatandaşın hakkını aramasına destek olmak bir yana, bunu daha da zorlaştıran bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu kabul edilemez. Adalet halktan uzaklaştıkça, güven de devletin kapısından uzaklaşır. O masalar kaldırılırsa, hakkını arayan yurttaş değil, haksızlık kazanır. Devletin görevi vatandaşa mesafe koymak değil, hakkına erişimini kolaylaştırmaktır. Her bir Tüketici Hakem Heyeti, vatandaşın adaletle temas ettiği en sade ve en doğrudan mekanizmadır. Bu kapılar kapanırsa, vatandaş büyük şirketlerin, bankaların, sigorta firmalarının karşısında savunmasız kalacaktır. Devlet, vatandaşını korumakla yükümlüdür. Bu nedenle çağrım nettir: Bu karar derhal geri çekilmeli, vatandaşın adaletle arasına duvar örülmemelidir.”