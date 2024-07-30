Tüketici Hakları Derneği'nden TÜİK adımı: "Davalara müdahil olacağız”

Tüketici Hakları Derneği Federasyonu Genel Başkanı Ergün Kılıç, TÜİK'in verilerinin güvenilir olmadığını belirterek, "Tüketici Hakları Derneği olarak yönetim kurulumuzda alacağımız kararlarla davalara müdahil olacağız” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği gerekçesiyle pek çok siyasi parti ve dernek suç duyurusunda bulunurken, Tüketici Hakları Derneği de harekete geçti.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, DİSK verileri ile TÜİK verileri arasındaki farkın çok fazla olduğuna işaret ederek, ortada çözülmesi gereken bir sorun olduğunu vurguladı.

Maaş artışlarının hesaplanmasında kullanılan enflasyonla ilgili verilerin gerçekçi olmadığını söyleyen Kılıç, "Bilgiler gizlenerek sabit gelirlilerinin maaşlarındaki artışlar da manipüle ediliyor. Adil değil, şeffaf değil, kabullenebilir değil. O yüzden biz de Tüketici Hakları Derneği olarak yönetim kurulumuzda alacağımız kararlarla davalara müdahil olmak için çabalacayacağız" dedi.

"GEÇİNEMİYORUZ İSYANI GİDEREK ARTIYOR"

Üyelerinin büyük oranda emekli ve memurdan oluştuğunu belirten Ergün Kılıç, "'Artık bizler de geçinemiyoruz’ şeklinde isyan ediyorlar ve bu durum artarak devam ediyor. Biz dünyada kabul edilen evrensel hakların ülkemizde uygulanmasını istiyoruz. Temel gereksinimlerin karşılanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"TÜİK, BİLGİ EDİNME HAKKIMIZI DA GASP EDİYOR"

Ergün Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda tüketiciler ciddi bir bunalım içerisinde ve temel gereksinimlerini karşılayamıyorlar. Çünkü ücretleri yeterli değil. İnsan onuruna yaraşır bir gelire sahip değil tüketiciler. Ayrıca evrensel hakkımız olan bilgi edinme hakkımızın da TÜİK tarafından gasp edildiğini düşünüyoruz. Bu konuda da bize bilgi verilmesi gerekiyor. Bizler bilgileri net ve doğru alırsak, temel gereksinimlerimizi de karşılayabilecek bir ücrete kavuşmuş olursak alacağımız mal ve hizmetlerde seçme hakkımızı kullanmak gibi bir erdemliliğe de kavuşacağız. Ancak bunu da yapamıyoruz. Bize hep yokluğu ve yoksulluğu reva görenlerin kendilerinin aynı durumda olmadığını düşünüyoruz."

Vergi sisteminden yakınan Kılıç, "Vergi sistemi ile ilgili ciddi bir rahatsızlığımız var. Dolaylı vergilerin sabit gelirlilerden alınması ciddi bir sorun. İşlerine geldiği zaman sabit gelirlileri nasıl gelire dönüştüreceklerini çok iyi planlıyorlar ama verecekleri zaman ise kaşıkla veriyorlar ve kepçeyle geri alıyorlar. Bu adil bir yaklaşım değil. Bununla ilgili bir politika değişikliği yapılması gerekiyor. Tüketicilerin yaşam koşullarının daha iyiye gitmesi için uzmanlarla, bilimsel verilerle sonuçlandırılmasını talep ediyoruz."