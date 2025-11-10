Tüketici haklarında kayıplar hızlanacak

Tüketici mağduriyetlerinde başvuru merkezi olan hakem heyetlerinin sayısı azalıyor. Ticaret Bakanlığı, büyükşehirlerde bulunan 64 Tüketici Hakem Heyeti sayısını 23’e indirme kararı aldı. 31 Aralık itibarıyla ülke genelinde 211 olan Tüketici Hakem Heyeti sayısı 170’e düşürülecek.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda yer alan “Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek” maddesi gerekçesiyle İl Müdürlüklerine Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılması adı altında yazı gönderdi.

Buna göre 19 büyükşehirde görev yapan 64 Tüketici Hakem Heyetinden 45’i yıl sonuna kadar kapatılacak. 2026’da diğer illerde de benzer bir düzenleme planlanıyor. 2018 yılında bin 11 adet olan Tüketici Hakem Heyeti sayısının 211’e düşürülmesiyle tüketiciler, hak arama sürecinde olumsuz etkilenirken bu kararlarla ülke genelindeki heyet sayısının 90’a kadar düşürüleceği öngörülüyor.

Alınan karara göre Antalya’da aralarında Alanya ve Manavgat ilçesi ile merkez ilçeler olan Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa’nın da bulunduğu 5 ilçedeki Tüketici Hakem Heyetleri kapatılacak. Eskişehir’de 2, Aydın, Manisa, Samsun’da 3 ilçedeki heyetler kapatılacak. Artık ilçelerde yalnızca başvuru alınacak, dosyalar İl Ticaret Müdürlüklerinde karara bağlanacak.

Tüketici dernekleri söz konusu kararı ‘Tüketici haklarında geriye gidiş’ olarak değerlendirirken TÜKODER, bu durumun özellikle uzak ilçelerde yaşayan yurttaşlar için ekonomik ve zaman açısından yeni bir mağduriyet yaratacağını, birçok kişinin hak aramaktan vazgeçeceğini, adalet hakkının zedeleneceğini ifade ederek Ticaret Bakanlığı’nı kararı yeniden gözden geçirmeye ve anayasal hakların korunması konusunda göreve davet etti.

755 BİN BAŞVURU

Cumhurbaşkanlığı Programı’nda yer alan bilgilere göre 2024 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı 755 bin 997 olarak gerçekleşti. Söz konusu başvurular 444 bin 485 ile en çok perakende ticaret sektörü kapsamında yapılırken bunu 76 bin 702 başvuruyla finansal hizmetler sektörü takip etti. 2024 yılında Reklam Kurulunca 277,7 milyon TL idari para ve durdurma cezası uygulandı. Sağlık sektörü, uygulanan toplam idari para cezası içinde yüzde 32’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14 oranıyla gıda sektörü takip etti.