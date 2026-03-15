Tüketici şikâyetçi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen yıl tüketicilerden 223 bini aşkın şikayet geldi. Başvurularda ilk sırayı ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri alırken mobil hat abonelikleri ve kredi kartı ücretleri de listenin üst sıralarında yer aldı.

Bakanlık kaynaklarından derlenen bilgilere göre tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta ve yazılı başvuru gibi farklı kanallar üzerinden yaşadıkları sorunları Ticaret Bakanlığı’na iletebiliyor.

Bu kapsamda geçen yıl ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler ile abonelik sözleşmeleri gibi başlıklarda toplam 223 bin 101 tüketici şikayeti Bakanlığa ulaştı.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular ise 907 bin 515 olarak kaydedildi. Bu başvuruların 849 bin 143’ü karara bağlanırken, uyuşmazlığa konu olan ürün ve hizmetlerin toplam parasal değeri 12,4 milyar lira oldu.

GİYİM VE AYAKKABI ZİRVEDE

Başvurular ürün ve hizmet bazında incelendiğinde en fazla şikayetin ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik olduğu görüldü. Bu kategori, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 19,6’sını oluşturdu. Söz konusu ürünleri yüzde 4,75 ile mobil hat abonelikleri, yüzde 3,97 ile kredi kartı üyelik ücretleri, yüzde 3,71 ile mobilya, yüzde 3,61 ile cep telefonu ve yüzde 3,11 ile internet aboneliklerine ilişkin şikayetler takip etti.

Ticaret Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına bağlı ekipleri de yıl boyunca denetim faaliyetlerini sürdürdü. Mesafeli satış sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, garanti belgeleri ve satış sonrası hizmetler gibi alanlarda yapılan denetimlerde, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyen firmalara yönelik yaklaşık 1,7 milyar lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık yetkilileri ayrıca vatandaşları alışveriş yaparken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle tatil sektöründe ücretsiz tatil kazanıldığı vaadiyle tesislere davet edilen tüketicilerin burada satış ve pazarlama faaliyetleriyle sözleşme imzalamaya yönlendirilebildiğini belirterek, bu tür davetlere katılan kişilerin kendilerine tanıtım ve satış yapılabileceğinin farkında olmaları gerektiğini ifade etti.

“Yenilenmiş ürün” satın alırken de ürünün Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri tarafından hazırlandığının kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.