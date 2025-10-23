Tüketicinin ekonomiye güveni kalmadı: Endeks yine 100'ün altında kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in milyonlarca yurttaşa dayattığı ekonomik kriz nedeniyle tüketicinin ekonomiye güveni kritik sınır olan 100'ün altında kaldı.

Ekonomiye güvensizliği Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verileri ortaya koydu.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 83,9 iken bu ay yüzde 0,3 azalışla 83,6 olarak kayıtlara geçti.

EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİNDE SINIRLI ARTIŞ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 0,1 gerilemeyle 67,8'den 67,7'ye indi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 84 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84,2 oldu.

Geçen ay 78 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,7 artışla 78,6 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 105,7 iken, bu ay yüzde 1,6 azalışla 104'e geriledi.