Tüketim yüzde 26 düştü

Politika Servisi

İBB’ye yönelik operasyonla başlayan Saray yönetiminin darbe girişimine karşı halk ülkenin dört bir tarafında direnişe geçti.

Bayram tatilini uzatarak direnişi soğutmaya çalışan rejime karşı 2 Nisan’da halkın ‘tüketmiyoruz’ sloganıyla gerçekleştirdiği boykotun merak edilen etkisi ise ortaya çıktı. Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yayımladığı raporda yer alan Merkez Bankası’nın (MB) verilerine göre tüketim talebinde bayram öncesine göre yüzde 26’lık bir düşüş görüldü. Boykot çağrılarının ardından Saray yönetiminin bakanları marketlerde poz verme yarışına girerken, Anadolu Ajansı ise boykot günü yurt genelinde vatandaşların alışveriş merkezleri, çarşı, pazar ve marketlerde alışverişlerine devam ettiğini iddia etmişti.

Açıklamada, Bankalararası Kart Merkezi’nin verileri öne sürülerek (BKM), “2 Nisan’da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı’ya göre daha fazla işlem gerçekleştiği ve 3–22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu” belirtilmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise boykot günü yapılan kredi kartı harcamalarının 1 Nisan Salı’yı katladığını öne sürdü.

Ancak iktidar blokunun art arda yayımladığı bu veriler kamuoyunda inandırıcılığını yitirirken, Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yayımladığı rapor, iktidar kanadının tam tersi verileri ortaya koydu.

“İŞLERİMİZ DÜŞTÜ” DİYENLER YÜZDE 48

Enstitü, İstanbul ve Ankara’da CHP’nin toplumsal tabanının kuvvetli olduğu ilçelerdeki AVM yoğunluk verilerini analiz etti. Boykot günüyle kıyaslandığında, bir sonraki gün yoğunluk artışı gözlemlendi. Ankara’da, “2 Nisan’da işlerimiz düştü” diyen esnaf ve işletme çalışanlarının oranı yüzde 48’e ulaştı.

Boykota katılım düzeyini tespit edebilmek amacıyla Google Maps’in sağladığı “popüler zamanlar” verilerini kullanan Enstitü, İstanbul ve Ankara’daki alışveriş merkezlerinin yoğunluk düzeylerini ölçtü. CHP seçmeninin de AKP seçmeninin de yoğunlukta olduğu bölgelerden AVM seçen Enstitü, AKP’nin toplumsal tabanının güçlü olduğu ilçelerde, boykotun ertesi günü yoğunlukta hafif bir artış gözlemledi.

2–3 Nisan arasındaki değişim;

• Şişli’deki AVM’de yüzde 28,66,

• Sarıyer’deki AVM’de yüzde 14,55,

• Beşiktaş’taki AVM’de ise yüzde 13,77 olarak kaydedildi.

Boykot, İstanbul’da AKP seçmeninin yoğunlukta olduğu bölgelerde sınırlı kalırken, CHP seçmeninin yoğun yaşadığı yerlerde belirgin farklar oluşturdu.

2 Nisan’a kıyasla 3 Nisan’da;

• Yenimahalle’deki AVM’de yalnızca yüzde 4,55,

• Keçiören Subayevleri’ndeki AVM’de yüzde 4,35 oranında artış yaşandı.

Buna karşılık, CHP’nin toplumsal tabanının güçlü olduğu Çankaya ilçesindeki AVM’lerdeki değişim yüzde 23’ü buldu.

Raporda yer alan ikinci bölüm, Ankara’da esnaf ve işletme çalışanlarıyla yüz yüze yapılan 384 görüşmenin sonuçlarına dayandı. Katılımcılara boykotun etkisi sorulduğunda;

• 1–5 çalışanı olan işletmelerin yüzde 47,5’i satışların düştüğünü belirtti.

• 11 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde ise bu oran yüzde 56’ya yükseldi.



