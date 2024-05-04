Tüketimde ithalat rekoru kırıldı

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanlığı Nisan ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 13,3 artış ile 9,9 milyar dolar oldu. Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir değişimle 19,3 milyar dolar oldu. Buna karşın ithalat aynı dönemde yüzde 4,2 artışla 29,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu verilerin ardından dış ticaret açığı yüzde 13,3 artışla 9,9 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,7 puan azalışla yüzde 66,1 olarak gerçekleşti.

HAMMADDE İTHALATI AZALDI

2024 yılının Nisan ayında yıllıklandırılmış ihracat 257,6 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ithalat 350,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu verilerle birlikte yıllıklandırılmış dış ticaret açığı da Nisan'da 93 milyar dolara geriledi. OVP'de 2024 yılının sonunda ihracatın 267 milyar dolar, ithalatın ise 372,8 milyar dolar olması öngörülüyor. Dış ticaret verilerinde tüketim malları ithalatı dikkat çekti. Türkiye Nisan ayında toplamda 29,2 milyar dolar ithalat yaparken, tüketim malı ithalatı ise 4,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Nisan ayında tüketim malı ithalatı yüzde 34 arttı. Son artışla birlikte tüketim malı ithalatı Nisan ayındaki toplam ithalatın yüzde 16,6'sını oluşturdu.

Aynı dönemde hammadde ithalatı yüzde 0,9 azaldı. Yatırım malları ithalatı ise yüzde 3,5 artış kaydetti. Nisan ayıyla birlikte son 12 ayda yapılan tüketim malı ithalatı 50,9 milyar dolara çıktı. Böylelikle tüketim malı ithalatında yeni tarihi zirve kaydedildi.