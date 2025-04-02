Tüketime karşı takas

İlayda SORKU

İzmirli kadınlar ve LGBTİ+’lar, bugün yurt çapında gerçekleşen ekonomik boykota takas pazarıyla katılıyor.

Boykota destek vermek ve takas pazarına katılmak isteyenler için etkinlik bugün saat 17.00’de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek. Dayanışmayı büyütmek, güvende hissedilmeyen alanlara alternatifler yaratmak ve tüketim karşısında ortak bir direniş örmek isteyen herkesin katılımına açık olacak.

Saat 17.00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelecek olan katılımcılar, kullanmadıkları eşyaları değiş tokuş ederek dayanışma ağlarını büyütmeyi hedefliyor. İzmir Etkinliği düzenleyen ekipten Aslı Can ve Ezgi Yaşar boykotun arka planını, beklentilerini ve ilerleyen süreçteki planlarını BirGün’e anlattılar.

BİR DİRENİŞ PRATİĞİ

Tüketimden gelen gücün farkına varılmasının önemine değinen Yaşar, “Yıllardır sömürülen, kaderini tayin edemeyen bir grup zengin daha çok zengin olsun diye köle gibi yaşayan Türkiye halkları aslında istemezlerse, alışveriş yapmazlarsa, tüketimden gelen güçlerini kullanırlarsa pek çok şeyi değiştirebilirler” diye konuştu.

ALAN AÇMAK İSTİYORUZ

Aslı Can ise boykotun ve takas pazarının doğrudan kadınlar ve LGBTİ+’ların yaşadığı güvensizlikten yola çıktığını söyledi. “Direnişin başladığı günden beri alandaki küfürlü, ırkçı, şovenist slogan ve eylemliliklerden, gökkuşağı bayrağına yönelik tehditlerden sonra bir araya gelip ortak hareket etmeye başladık” ifadelerini kullanan Can, şöyle devam etti: “Hem o gün sokakta olabilmek, hem de bizim gibi güvende hissetmeyen kişilere alan açmak niyetiyle böyle bir şey düşündük. Bİhtiyaçlarımız dışında bir tüketim yapmayarak, tüm tüketimi durdurarak direnişi büyütmek istiyoruz.”

Boykotun devam etmesi ve daha geniş kesimlerin katılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Can, “Bunun yanı sıra, adil süreçlerle üretim yapan, temiz gıda üreten yerel firmalardan alışveriş yaparak, hem kendi temiz gıdayla beslenme hakkımızı tekrar kazanmanın, hem de dayanışmayı ekonomik boyutuyla da sürdürmenin önemine inanıyoruz. Bunu biraz da beraber direndiğimiz arkadaşlarımızla birlikte şekillendirmiş olacağız” dedi.