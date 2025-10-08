Tülay Hatimoğulları: AİHM kararına itiraz hukuksuzlukta ısrar etmek, toplumsal barışa ve adalete zarar vermektir

Türkiye, AİHM 2. Dairesinin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden değerlendirilmesini talep etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, itiraza tepki gösterdi. Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AİHM kararına itiraz hukuksuzlukta ısrar etmek, toplumsal barışa ve adalete zarar vermektir! 9 yıldır Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve onlarca yoldaşımız kumpas bir dava ile rehinler. Barışa katkı vermeleri gerekenleri demir parmaklıklar ardında tutarak adaletsizlikte ısrar etmeyi ne biz ne de yüreği barış için atan milyonlar kabul eder. Barış, hukuk ve demokrasi için mücadelemiz bu antidemokratik adımlara karşı sürmeye devam edecek. Kardeşliğe olan inancın artmasının yegane yolu yoldaşlarımızın özgürlüğüdür!"