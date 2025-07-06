Tülay Hatimoğulları: Bu operasyonları, kayyım anlayışının bir devamı olarak görüyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasını "kayyım anlayışının devamı" olarak tanımladı.

Hatimoğulları, beraberindeki heyet ile birlikte bugün (6 Temmuz Pazar) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Görüşmeye giden Tülay Hatimoğulları’na Eş Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Mahfuz Güleryüz ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Emiraali Türkmen eşlik etti.

DEM Partilileri, CHP’den Ensar Aytekin partinin dış kapısında karşıladı.

DEM Partililer ve CHP’liler daha sonra toplantının yapılacağı katta geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel heyeti burada karşıladı.

Görüşmenin ardından Hatimoğulları ve Özel açıklamalarda bulundu.

"HERKES BUNUN SİYASİ OPERASYON OLDUĞUNU BİLİYOR"

Özel'in yaptığı konuşmadan bazı kısımlar şöyle:

''Ekrem İmamoğlu'nun suçu 15 milyonu aşkın oyla aday olmasıdır.

Meseleyi siyasi angajmanlarla değil de vicdan gözüyle bakan kimse bu operasyonların yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmıyor. Herkes bunun siyasi operasyon olduğunu biliyor."

ÖZEL'DEN TİMUR SOYKAN AÇIKLAMASI

Özel, BirGün yazarı Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına ilişkin de konuştu.

Özel, Soykan’ın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Arkadaşlar Timur Soykan’ın tweeti; ‘Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor.’ Yani ‘Yolsuzluk var ve bunu ispatlamak gibi bir derdim yok artık diye bunu ilan ediyor’ diyor. Ve devam ediyor, diyor ki; ‘Seçimde AKP’yi yenmek suç olarak yasalara girsin. Böylece hâlen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulunur.’ Bundan dolayı Timur Soykan’ı tutuklamaya sevk ediyorlar. Ve madde ne? Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Geçen sene bu yasa görüşülürken bütün muhalefet olarak biz şunu söyledik: ‘Bu çok tehlikeli ve bu gazetecileri içeri attırır.’ Ne diyordu AKP’liler? Hepiniz hatırlıyorsunuz. ‘Bunun basınla ilgisi yok. Efendim deprem oluyor, tusunami gelecek diye bir haber yayılıyor. İnsanlar evlerinden kaçıyorlar. O sırada hırsızlık oluyor. Buna bir tedbir almamız lazım’ diyorlardı. Tsunami geliyor yalanını atanlara mı tedbir alıyorlarmış, Timur Soykan gibi bu tweeti atanlara mı tedbir alıyorlarmış? Geçen sene utanmadan, sıkılmadan tutanak altında bunları söyleyenlerin gerçek niyetinin ne olduğunu biz biliyorduk. Topluma da anlatıyorduk. Şimdi sizin sayenizde herkes görüyor ki Timur Soykan gibi bir gazeteci.

Ne demiş Timur Soykan? ‘Seçimde AKP’yi yenmek suç olsun, herkes rahat olsun’ demiş. Boşu boşuna belediye operasyonu yapmazsınız. Ekrem İmamoğlu’nu AKP’yi yenme suçundan Silivri’ye koyarsın, pazar günü boşuna toplanmayız böyle 20 tane kamera, iki tane Genel Başkan, heyetler, bilmem neler. Çünkü rejim kendisini yeneni hapse attığını bilirse ya aday olmazsın, aday olursan da hapsi boylarsın. Kurdukları rejim böyle bir rejim. Yalan mı? Bunu ilk kez Timur Soykan mı söylüyor? Bunun yalan olduğunu ispat etmek için 108 gündür bir kanıt koydunuz mu önümüze? Biz Ekrem İmamoğlu’nun suçunun Erdoğan’ı yenmek dışında bir şey olduğunu görseydik, herkes bugün evinde oturuyor olurdu. Bir gazeteci olarak bunu tweet atmış, şimdi gidip Timur Soykan’ı Silivri’ye koyacaklar. Sonra birisi çıkacak. Diyecek ki ‘Timur Soykan tweet attığı için, gazeteci olduğu için içeride.’ Örneğin bu soruyu soran arkadaşımız böyle bir tweet atacak. Onu da içeri atacaklar. Çünkü şuna inanmamızı bekleyecekler: ‘Timur Soykan gazetecilik faaliyetinden dolayı değil, başka suçlardan içeride’ diyecekler. Böyle bir paralel evren yarattılar. Böyle bir paralel evren yaratmaya çalışıyorlar. Bu vasata, bu gerizekalılığa hepimizin teslim olmasını istiyorlar. Ve devamlı şunu yapmaya çalışıyorlar: Biz her şeyi yaparız, birileri de rıza gösterir.”

Hatimoğulları, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün CHP'ye yaptığımız ziyaretin amacı, dün sabah düzenlenen şafak operasyonuyla halkın iradesine vurulan darbeye karşı geçmiş olsun dileklerimizi iletmektir.

Bu operasyonları, kayyım anlayışının bir devamı olarak görüyoruz. Türkiye'de bunu en iyi anlayabilecek siyasi parti biziz.

Bugün, bu operasyonların siyasi olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şayet yolsuzluk ya da başka bir suç varsa, herkes hakkında soruşturma başlatılabilir.

Kimse dokunulmaz değil. Ancak bu iddiaların bir kılıf hâline getirilerek siyasi operasyona dönüştürülmesini asla kabul etmiyoruz."