Tülay Hatimoğulları'dan 15 Mayıs mesajı: "Kürtçe yaşamın her alanında özgürce var olmalı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı'na ilişkin paylaşımında, "Kürtçe yaşamın her alanında özgürce var olmalı; anadilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı'nı nedeniyle paylaşım yaptı.

Paylaşımını Kürtçe ve Türkçe yapan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Kürtçe Bayramı, yalnızca bir bayram değil; bir dilin yüz yılı aşan var olma mücadelesidir. Anadil kimliktir, hafızadır, yaşamın kendisidir. Kürtçe ve bu toprakların tüm kadim dilleri, geçmişin mirası olduğu kadar özgür bir geleceğin de taşıyıcısıdır. Kürtçe yaşamın her alanında özgürce var olmalı; anadilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır."