Tülay Hatimoğulları'dan 15 Mayıs mesajı: "Kürtçe yaşamın her alanında özgürce var olmalı"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı günü nedeniyle Kürtçe ve Türkçe paylaşım yaptı. Paylaşımında Kürtçenin yaşamın her alanında özgürce var olması gerektiğine dikkat çeken Hatimoğulları, "Anadilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı'na ilişkin paylaşımında, "Kürtçe yaşamın her alanında özgürce var olmalı; anadilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır" ifadesini kullandı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı'nı nedeniyle paylaşım yaptı.
Paylaşımını Kürtçe ve Türkçe yapan Hatimoğulları, şunları kaydetti:
"Kürtçe Bayramı, yalnızca bir bayram değil; bir dilin yüz yılı aşan var olma mücadelesidir. Anadil kimliktir, hafızadır, yaşamın kendisidir. Kürtçe ve bu toprakların tüm kadim dilleri, geçmişin mirası olduğu kadar özgür bir geleceğin de taşıyıcısıdır. Kürtçe yaşamın her alanında özgürce var olmalı; anadilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır."
Cejna Zimanê Kurdî ne tenê cejnek e; têkoşîna hebûnê ya zimanekî ye ku sedsalek li dû xwe hiştiye.— Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) May 15, 2026
Zimanê dayikê nasname ye, bîr e, jiyan bixwe ye. Kurdî û hemû zimanên qedîm ên van axan, çiqas mîrasê raboriyê bin, ewqas jî hilgirê siberojeke azad in.
Divê Kurdî di her qada… pic.twitter.com/PFBYmb8U22