Tülay Hatimoğulları: Ekrem İmamoğlu ve tüm seçilmişler derhal serbest bırakılmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ettiklerini belirten Hatimoğulları, "Öncelikle şunu belirtmeliyim; sağlıkları, moralleri çok yüksek. Barışa olan umutları çok yüksek. Hem sizlere, hem bütün Türkiye halklarına selam ve sevgilerini iletiyorlar" dedi.

"Bu sürecin adı barışsa gerekli adımlar atılmalı" diyen Hatimoğulları, şunları söyledi: "Yasal düzenlemeler yapılmalı. Barış tek tarafın adımlarıyla inşa edilemez. Devlet ve iktidar somut adımlar atmalı. Bunlar cezaevinde kimi ziyaret ettiysek ve maphus aileleri ile yakınlarının bizlere görüş ve önerileri çerçevesinde bizlere ulaşmış olan görüşlerin özeti."

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ SERBEST BIRAKILMALI"

Hatimoğulları, şunları söyledi: "Kobani Kumpas Davası için ceza verilen sevgili Selahattin Demirtaş için AİHM üçüncü kez ihlal kararı verdi. Bu karara göre Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani Kumpas Davası'nda tutuklu bulunan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bir saat dahi içeride kalmamalılar. Ortada çok önemli bir karar var. Biz bir an önce bu kararın hayata geçmesinin önemini vurguluyoruz. Arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır."

"İMAMOĞLU BU ŞEKİLDE YARGILANAMAZ"

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, şunları söyledi: "CHP'li belediyelere yönelik operasyonların siyasi saikle yapıldığının altını defalarca çizdik. Bir kez daha ifade ediyoruz; Ekrem İmamoğlu ve tüm seçilmişler bu şekilde yargılanamaz. Derhal serbest bırakılmalı. Tutuksuz bir şekilde yargılanmaları pekala devam edilebilir. Serbest bırakılarak görevlerinin iadesi sağlanmalıdır."

"EKMEK MÜCADELESİ BERABER KORKUYORLAR"

"Süreç karşıtlarının tahriklerine asla gelmeyeceğiz. Onların oynadığı oyunu ifşa edeceğiz. Çünkü hakaret, küfür siyaset değildir. Siyasetin bitti yerdir" diyen Hatimoğulları, "Bizler demokratik müzakere ve mücadele ilkeleriyle siyaset yapmaya devam edeceğiz. Toroslardaki çiftçinin, Mezopotamya'daki emekçinin, Ege'deki üreticinin birlikte adalet aramasından korkuyorlar. Onlar İstanbul'da Türk işçi ile Kürt işçinin ekmek mücadelesini beraber vermesinden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.