Tülay Hatimoğulları: Gençler, Türkiye'deki demokrasi mücadelesine diz çöktürülemeyeceğini haykırdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet,

DEP Samandağ İlçe Başkanlığı yaptığı sırada babası ile birlikte katledilen Mehmet Latifeci'nin katledilişinin 30’uncu yıldönümünde mezarı başında düzenlenen anmaya katıldı.

Samandağ Sutaşı Köyü Mezarlığı’ndaki anmaya Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin yanı sıra Latifeci’nin ailesi ve arkadaşları ile kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Tülay Hatimoğulları, 30 Mart’ın aynı zamanda Mahir Çayan ve arkadaşlarının katledilişinin yıldönümü olduğunu ifade ederek iktidar ve egemenler tarafından martın kanlı bir aya dönüştürüldüğünü söyledi. Hatimoğulları şöyle konuştu:



"Ben Latifeciler şahsında Mart ayında yitirdiğimiz bütün şehitlerimizi, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin, yurtsever mücadelenin şehitlerini burada sizlerin huzurunda saygıyla, minnetle, umutla, dirençle anıyorum. Mehmet Latifeci bu toprakların yetiştirdiği önemli siyasi figürlerden, önemli devrimcilerden birisidir. Mehmet Latifeci 1930lu yıllarda halklar sorununu gündeme getirmiş olan doktor Kıvılcımlı'nın bir öğrencisi olarak Kürt sorununu erken dönemde bilince çıkarmış olan insanlardan biridir ve o böyle bir siyasi yapıya mensuptu. Türkiye'de halkların eşit ve demokratik bir biçimde bu coğrafyada yaşamasını savunmanın yanı sıra bunun ancak işçi sınıfının mücadelesi ile bir ve beraber olarak, sosyalizmin inşasıyla bir ve beraber olarak gerçekleşebileceğini, bunun bir demokratik mücadeleden geçtiğinin öğretisini iyi bilen ve bizlere iyi bir şekilde öğreten bir yoldaşımızdır."

"GENÇLER, DEMOKRASİ MÜCADELESİNE DİZ ÇÖKTÜRÜLEMEYECEĞİNİ HAYKIRDI"

İBB'ye yapılan operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protesto dalgası ve gençlerin tutuklanması hakkında da konuşan Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler neyi haykırdı? Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyonlarla Türkiye'deki demokrasi mücadelesine diz çöktürülemeyeceğini haykırdı. Antidemokratik uygulamalara karşı, faşizan uygulamalara karşı Türkiye Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkesiyle, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, öğrencileriyle, gençleriyle, kadınlarıyla alanları, meydanları doldurdu mart ayı boyunca. Newrozlar tıklım tıklımdı, milyonlar katıldı. Ve kentimiz dahil olmak üzere Hatay'da, Samandağ'da Türkiye'nin dört bir yanında herkes ayakta. İktidar ve rejim şunu bilmeli ve anlamak ki halkın bu talepleri haklı taleplerdir. Halkın bu talepleri demokratikleşme talebidir. Halkın bu talepleri yaşam hakkı, eşitlik ve barış talebidir. Buna kulak vermeyen herkes kaybetmeye mahkumdur.

Bunu herkes böyle bilmeli, böyle kazımalı yönetim anlayışına. Ve buradan değerli yoldaşımızın ve babasının mezarı başında bir kez daha yineliyoruz. Türkiye'deki bütün halklar, bütün işçiler, emekçiler, bizler Türkiye'de en geniş yelpazedeki demokratik mücadeleyi bir olarak ve beraber olarak yürütebilirsek bizler halkımızın bu direnişini pekala zaferle taçlandırabiliriz. Bu nedenle Türkiye'deki bütün sol, sosyalist ve devrimci güçler Türkiye'de adaletten, barıştan yana olan her kesimin bu cepheyi daha kalıcı, ileriye taşıyan bir zeminde mücadeleye çağırıyoruz. Ve bir kez daha devrim ve demokrasi mücadelesinde yaşamını kaybeden bütün yoldaşlarımızı, sosyalistleri, devrimcileri, yurtseverleri, demokratları burada bir kez daha huzurunuzda anıyorum, ruhları şad olsun."