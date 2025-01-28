Tülay Hatimoğulları, İmralı görüşmesinde Abdullah Öcalan'ın verdiği mesajları aktardı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ikinci İmralı görülmesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarını aktardı. Buna göre Öcalan, "Bahçeli'nin yaklaşımı devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacak" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasına değinen Hatimoğulları, "Bu felaketlerin sebebi 'biz devleti şirket gibi yöneteceğiz' diyerek yurttaşı müşteri olarak gören, canını değersiz bir eşyaymış gibi gören iktidarın ta kendisidir" dedi.
Hatimoğulları, "Bizler nasıl ölüyoruz biliyor musunuz? Felaketlerin kol gezdiği bir ülkede yaşadığımız için adına kaza dedikleri ama aslında cinayet olan bir biçimde ölüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a istifa çağrısı yapan Hatimoğulları, "Başta Kültür ve Turizm Bakanı olmak üzere bu felakette sorumluluğu olan bütün yetkililer derhal ama derhal istifa etmelidir. Sadece istifa yetmez, yargı önünde de hesap vermelidir. Bu katliamın hesabı sorulmadığı müddetçe yeni katliamlara kapı açacağını, çok daha büyüğünün yaşanacağını biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı derhal ama derhal, bir saniye beklemeden o koltukta istifa etmelidir. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur."
İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMAYA TEPKİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösteren Hatimoğulları, "Kimse karnından konuşmasın. Olası rakiplerini yargı yoluyla yarışın dışına itmeye çalışmak hukuksuzluktur, antidemokratikdir. İktidara soruyorum; yakında insanlar konuşmaya başlamadan, daha düşünürken mi soruşturma açacaksınız? Zira size göre düşünen ve konuşan her insan tehlikelidir" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ
DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci İmralı görüşmesinden bahseden Hatimoğulları, "Hepimizin merakla beklediği ikinci İmralı görüşmesi gerçekleşti. İmralı görüşmesinde neler konuşuldu, İmralı görüşmesinden çıkan yol haritası elbette ki Türklerin, Kürtlerin ve bütün halkların merakla beklediği bir konudur. Sayın Öcalan'ın yurttalarımıza gönderdiği selamı sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
ÖCALAN'IN MESAJLARINI AKTARDI
Tülay Hatimoğulları ayrıca ikinci İmralı görüşmesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarını şu ifadelerle aktardı:
"Sayın Öcalan görüşmede şunları ifade etmiş: 'Çalışmalarıma devam ediyorum' demiş. Kamuoyunun merakla beklediği görüşmeye ilişkin 'Türkiye toplumunu ilgilendiren bazı önemli hususları da şu şekilde sizlerle paylaşmak isterim:
Sayın Öcalan küresel ve bölgesel ve ulusal krizlerin üst üste bindiği tarihsel bir dönemden geçtiğimizi değerlendirmiştir. 'Bu üst üste binmiş kriz döneminde Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili oyalama, zaman kazanma, bekle-gör politikalarına tevessül etmek Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülür olur' demiş. Yaşanan krizlere karşı Türkiye toplumunu ve bölge halklarını korumanın yolu bellidir. Sayın Öcalan'ın çağrısı nettir. Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden kurtarmanın tek çaresidir.
Bu kapsamda sayın Öcalan, meseleyi şiddet ve çatışma zemininden demokratik hukuk ve demokratik siyaset zeminine çekmeyi hedeflediğini bir kez daha bu görüşmede de ısrarla vurgulamıştır.
Sayın Öcalan'ın son görüşmede vurguladığı gibi tarihin kritik dönemeçlerinde sağlanan ortaklaşmalar sorunların çözümüne katkılar sağlar. 22 Ocak tarihindeki görüşmede sayın Öcalan mevcut sorunların ancak demokratik hukuk yoluyla kökten çözümünün önemle vurgulamış. Sayın Öcalan'ın şu hususların önemle altını çizdiğini ifade etmeliyim:
'Sürekli beka kaygısı üreterek işçi ve emekçinin alın terini güvenlik politikalarına harcandığı, yoksulluğun derinleştiği, hukuksuzlukların sıradanlaştığı, sömürünün yaygınlaştığı, kadın ve çocuk düşmanlığının arttığı bu kısır döngüden çıkmanın yol haritasını sunmaya hazır olduğunu' ifade etmiş. Türkiye'nin bütün prangalardan kurtulmasının zeminini oluşturmaya hazır olduğunu güçlü bir şekilde dile getirmiştir.
Ayrıca sayın Öcalan son görüşmede heyetimize 'Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını' belirtmiştir."