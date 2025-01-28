Tülay Hatimoğulları, İmralı görüşmesinde Abdullah Öcalan'ın verdiği mesajları aktardı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasına değinen Hatimoğulları, "Bu felaketlerin sebebi 'biz devleti şirket gibi yöneteceğiz' diyerek yurttaşı müşteri olarak gören, canını değersiz bir eşyaymış gibi gören iktidarın ta kendisidir" dedi.

Hatimoğulları, "Bizler nasıl ölüyoruz biliyor musunuz? Felaketlerin kol gezdiği bir ülkede yaşadığımız için adına kaza dedikleri ama aslında cinayet olan bir biçimde ölüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a istifa çağrısı yapan Hatimoğulları, "Başta Kültür ve Turizm Bakanı olmak üzere bu felakette sorumluluğu olan bütün yetkililer derhal ama derhal istifa etmelidir. Sadece istifa yetmez, yargı önünde de hesap vermelidir. Bu katliamın hesabı sorulmadığı müddetçe yeni katliamlara kapı açacağını, çok daha büyüğünün yaşanacağını biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı derhal ama derhal, bir saniye beklemeden o koltukta istifa etmelidir. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur."

İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMAYA TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösteren Hatimoğulları, "Kimse karnından konuşmasın. Olası rakiplerini yargı yoluyla yarışın dışına itmeye çalışmak hukuksuzluktur, antidemokratikdir. İktidara soruyorum; yakında insanlar konuşmaya başlamadan, daha düşünürken mi soruşturma açacaksınız? Zira size göre düşünen ve konuşan her insan tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ

DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci İmralı görüşmesinden bahseden Hatimoğulları, "Hepimizin merakla beklediği ikinci İmralı görüşmesi gerçekleşti. İmralı görüşmesinde neler konuşuldu, İmralı görüşmesinden çıkan yol haritası elbette ki Türklerin, Kürtlerin ve bütün halkların merakla beklediği bir konudur. Sayın Öcalan'ın yurttalarımıza gönderdiği selamı sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'IN MESAJLARINI AKTARDI

Tülay Hatimoğulları ayrıca ikinci İmralı görüşmesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarını şu ifadelerle aktardı: