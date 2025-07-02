Tülay Hatimoğulları: İstanbul’un göbeğinde Sivas Katliamı'na benzer bir olay yaşadık

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Madımak Katliamı'nın 32. yılında Sivas'ta yapılan anmada konuştu.

Katledilenleri anan Hatimoğulları, bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve binası İBDA-C uzantılı gericiler tarafından saldırıya uğrayan LeMan dergisiyle ilgili gelişmelerden de bahsetti.

LeMan dergisine yapılan saldırılara tepki gösteren Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Daha birkaç gün önce Taksim’de, İstanbul’un göbeğinde Sivas Katliamı'na benzer bir olay yaşadık. Yayınladığı bir karikatürden dolayı Leman dergisi çok yoğun bir baskıya ve bir güruhun saldırısına maruz kalmıştır hem de polislerin gözü önünde. Bu karikatüre bir açıklık getirildiği halde amacından saptırılmaya devam ediyor. Bu karikatürde İsrail’in katletmiş olduğu bir Müslüman anlatılmaya çalışılmıştır. Bizlerin bütün inançlara saygısı sonsuzdur. Hz. Muhammed bizim, İslam inancının peygamberidir ve hepimizin peygamberidir. Kendisiyle ilgili bir hakaret varmışçasına bir algı yaratarak, tıpkı Sivas’ta yaratılan gibi bir algı yaratılarak orada bir güruh yine devreye girmiştir. Bizler bu karanlık güruhların buldukları fırsatlarla, oluşturdukları provokasyonlarla devreye girmesini asla kabul etmiyoruz. Hele de barışı konuştuğumuz şu günlerde bu tarz karanlık güruhların ortaya çıkması sürece hizmet etmez, tam tersi bir etki yaratır."