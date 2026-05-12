Tülay Hatimoğulları konuşuyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Hatimoğulları, konuşmasına başlarken kayyumlara son verilmesi gerektiğini belirtti ve "Tüm tutuklu seçilmişler derhal serbest bırakılmalı ve görevlerine iade edilmeli, kayyum zulmüne son verilmelidir" dedi.

Hatimoğulları daha sonra geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'e yükselme başarısına imza atan Amedspor'u tebrik etti.

Hatimoğulları, yaklaşık 2 aydır cezaevinde tutulan ve bugün duruşmaya çıkan Mehmet Türkmen'e de selam gönderdi ve Türkmen'in derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Hatimoğulları, "Mehmet Türkmen ile her daim dayanışma içindeyiz" dedi.

"MAFYALAŞAN SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI EMEĞİN ONURUNU SAVUNACAĞIZ"

13 Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma katliamının yıl dönümünün yarın olduğunu hatırlatan Hatimoğulları, işçilerin ailelerinin avukatları Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ın cezaevinde tutulduğunu vurguladı ve "Esas yargılanması gerekenler terfi üstüne terfi alıyor. Bir bürokrat, bir işçiyi tekmeleme yetkisini nasıl kendinde bulabiliyor? Mafyalaşan bu sömürü düzenine karşı emeğin onurunu sonuna kadar savunacağız. 301 madencinin ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

