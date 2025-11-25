Tülay Hatimoğulları: Kürt deyince sandık, barış deyince oy çizelgesi hayal etmek siyasetsizliktir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt meselesi bir seçim meselesi değildir. Kürt deyince sandık, barış deyince oy/sayım çizelgesi hayal etmek siyaset değil, siyasetsizliktir. Kürt halkına da haksızlıktır" dedi.

Hatimoğulları, Meclis Kadın Grubu toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin mesajlar vererek başlayan Hatimoğlulları, "Kelebeklerin yaktığı ışık, mücadele mirası bugün dünyanın dört bir yanında büyüyor" diye konuştu.

Devamla Suriye'de Alevi'lere dönük devam eden saldırılara dikkati çeken Hatimoğulları, gerekli siyasi ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Hatimoğulları, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

ROJİN KABAİŞ'İN ÖLÜMÜ: KİMLER, NEDEN KORUNUYOR?

Kadınların yaşamın her alanında farklı şiddet türleriyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Hatimoğulları, şüpheli ölümlerin de kadın cinayetlerini aştığını söyledi. "'Şüpheli' denilerek üzeri örtülen kadın cinayetlerini çok iyi biliyoruz" diyen Hatimoğlulları, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmayı anımsattı.

Kabaiş'in ölümüne ilişkin dosyanın kapatılmak istendiğini söyleyen Hatimoğulları, yetkililere seslendi: "Kimler, neden korunuyor. Rojin'in dosyası derhal aydınlatılmalıdır."

11 Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Nefret suçlarını körükleyen bu yargı paketinin karşısında olacağız" dedi.

"KADIN İSTİHDAMI ARTIRILMALI"

Kadınların iş hayatında yaşadıkları eşitsizliklere dikkati çeken Hatimoğulları, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 7 kadının hayatını kaybettiğini anımsatarak yeni bir iş kanunu çıkarılması gerektiğini söyledi.

Hatimoğulları, eşit işe eşit ücret politikalarının uygulanması ve kadın istihdamının artırılmasına ilişkin politikalar üretilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasının devamında 27 Kasım'da görülecek "Kent Uzlaşısı" davasını anımsatan Hatimoğulları, "Barışı toplumsallaştıracaksak arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden Hatimoğulları, "Savaşlarda ilk kısılan ses kadınların sesidir. Biz kadınlar Türkiye'nin bu trajediden kurtulması için barışa dört elle sarılıyoruz. Barış kadın özgürlükçü bir dil ve sesle inşa edilir" dedi.

"BARIŞA SONSUZA DEK SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Barış masasında eşit temsili, karar mekanizmalarında etkin rol almayı önemli bulduklarını belirten Hatimoğulları, "Yaşamı, demokratik geleceği biz inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı: "Artık evlatlarımızı değil, silahları gömme zamanıdır. Şiddetsiz bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz, barışa sonsuza dek sahip çıkacağız."

Meclis'te kurulan süreç komisyonunun İmralı'da Abdullah Öcalan'la önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Hatimoğlulları "Yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir görüşme gerçekleşti" dedi. Komisyonun Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'deki son duurmun da gündeme geldiği ve değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydeden Hatimoğulları, "Dün itibarıyla tarihi bir eşik aşılmış oldu" şeklinde konuştu.

Hatimoğulları, yasal ve hukuki düzenlemeler evresine hızla geçiş yapılması gerektiğini söyledi.

"BÜTÜN PARTİLERİN İMRALI’YA GİDEN KOMİSYONDA YER ALMASINI İSTERDİK"

CHP'nin İmralı'da gerçekleştirilen görüşme için heyete üye vermemesini de eleştiren Hatimoğulları, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsili bulunan bütün partilerin İmralı’ya giden komisyonda yer almasını isterdik" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları şöyle devam etti: "Kürt meselesi bir seçim meselesi değildir, Kürt deyince sandık, barış deyince oy/sayım çizelgesi hayal etmek siyaset değil, siyasetsizliktir."

Hatimoğulları, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'da Sayın Öcalan’la çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Partimiz adına bu heyette Gülistan Kılıç Koçyiğit vekilimiz yer aldı. Bu heyette yer alan, giden komisyona bir defa daha teşekkür ediyoruz. Bu görüşme Türkiye'nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan, yapıcı, kapsayıcı ve umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme, Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme, sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir.

Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz Meclis Başkanı ve komisyon gerekli paylaşımları yapacaktır. Ancak Sayın Öcalan, Türk-Kürt ittifakının ve bütün halkların ortak yaşam zeminini güçlendirilmesi, çatışmasızlığın kalıcılaştırılması ve demokratik çözüm iradesini bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduğundan şüphemiz yoktur. Sayın Öcalan, Kuzey Doğu Suriye özelinde çözüm sürecinin anahtarı olacak bir perspektifi ortaya koymuştur. Türkiye halklarının geleceği için bu sürecin başarıya ulaşması şart. Başarıya ulaşmasının yolu, iktidar ve muhalefetin süreci tam, açık ve cesurca sahiplenmesiyle; barışın daha çok toplumsallaşması için çalışmasıyla mümkündür.

"KÜRT MESELESİ BİR SEÇİM MESELESİ DEĞİLDİR"

Biz komisyonda temsili bulunan bütün partilerin İmralı’ya giden komisyonda yer almasını isterdik. Ama olmadı. Bu konuda eleştirel değerlendirmelerimizi de yaptık. Komisyonun Sayın Öcalan’la görüşmesinin, 86 milyona zarar değil, yarar sağladığını görülecektir.

Bir kez daha belirtiyoruz ki, Kürt meselesi bir seçim meselesi değildir. Kürt deyince sandık, barış deyince oy/sayım çizelgesi hayal etmek siyaset değil, siyasetsizliktir. Kürt halkına da haksızlıktır. Kürt meselesi hiçbir siyasi partinin kendi penceresinden araçsallaştıracağı konjonktürel bir mesele de değildir. Tarihsel bir meseledir. Türkiye’de demokrasinin önündeki temel engellerdendir. Ve çözülmelidir. Türkiye’nin ve bölgenin barışa ihtiyacı var. Herkes bu perspektiften bakabilmeli, ona göre bir pratik ortaya koyabilmeli.

Değerli Türkiye halkları. DEM Parti olarak, bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ancak iktidar, muhalefet ve devletin de sorumluluğu büyüktür. Bu yolun ilerlemesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır. Barış, bir tarafın çabasıyla değil, hepimizin ortak iradesiyle inşa edilir. Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz; komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenleme aşamasına hızla geçilmesidir."