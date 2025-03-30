Tülay Hatimoğulları, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andı: Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 30 Mart 1972'de Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 arkadaşı ile Samandağ’da öldürülen DEP eski ilçe başkanı Mehmet Latifeci’yi andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatimoğulları, "Devrimci dayanışmayı canları pahasına ören On’lar ve Arap halkının enternasyonalist komünist neferi Mehmet Latifeci yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.