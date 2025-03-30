Tülay Hatimoğulları, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andı: Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 arkadaşı ile DEP eski ilçe başkanı Mehmet Latifeci’yi andı.
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 30 Mart 1972'de Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 arkadaşı ile Samandağ’da öldürülen DEP eski ilçe başkanı Mehmet Latifeci’yi andı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatimoğulları, "Devrimci dayanışmayı canları pahasına ören On’lar ve Arap halkının enternasyonalist komünist neferi Mehmet Latifeci yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.
1972’de Kızıldere’de katledilen Mahir Çayan ve yoldaşlarını; 1995’te Samandağ’da faşist pusuyla öldürülen DEP eski ilçe başkanı Mehmet Latifeci’yi saygıyla anıyorum.— Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) March 30, 2025
Devrimci dayanışmayı canları pahasına ören On’lar ve Arap halkının enternasyonalist komünist neferi Mehmet… pic.twitter.com/KFuhujE1sk