Tülay Hatimoğulları'ndan açıklama geldi: DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına ilk yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları, konuşmasında Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya cevap verdi.

"Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemeleri ve muhatapları bellidir" diyen Hatimoğulları, "Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan'dır" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM MECLİS'TİR"

Hatimoğulları, şöyle devam etti: "Kürt sorununun çözümü Meclis'tir. Parlamento'da ve siyasette muhatap DEM Parti'dir, demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır, toplumun bizatihi kendisidir. Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış, gerçek anlamda bir barışı sağlayamamış oluyoruz."

"TECRİT KALDIRILMALI"

"Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yayılmalıdır ki, bütün toplum tarafından benimsenmeli ki gerçek barış olsun" diyen Özel, şunları ifade etti: "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden direnmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız."

MEHMET UÇUM'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarına tepki gösteren Hatimoğulları, "Devlet Bahçeli "İlk Meclis ruhu" dedi, Erdoğan "Diyalog zeminlerini genişletelim" diyor. Bir tane baş kayyum gelmiş, bir baş kayyum herkese hiza ve ayar vermeye çalışıyor. Ey kayyum sen kim adına konuşuyorsun, Saray adına konuşuyorsan Saray başka bir şey diyor, Bahçeli adına konuşuyorsan Bahçeli başka diyor, sen kimsin, nereden geldin, kim adına konuşuyorsun?" diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI ÇAĞRI

Devlet Bahçeli'nin çağrısına dair de konuşan Hatimoğulları, "Bahçeli, sayın Abdullah Öcalan için 'Tecrit kaldırılsa konuşsun' mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrit 44 aydır devam ediyor, sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz" dedi.

Hatimoğulları, şunları söyledi: "Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz, ne diyeceğini görelim dedik geçen hafta. Yine tekrar ediyoruz; bırakın tecrit kaldırılsın, sayın Öcalan çıksın konuşsun, ne konuştuğunu görelim. Vakit geçirilmeden bir adım atılmalıdır."

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı.

Bahçeli, çağrısında şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."