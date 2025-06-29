Tülay Hatimoğulları'ndan 'süreç' açıklaması: "Ne barış ne demokrasi hiç kimseye altın tepsiyle sunulmaz"

Hatay'da Samandağ Belediyesinin organize ettiği Samandağ Kitap Fuarı'nda düzenlenen panele katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hatimoğulları, "Biz şundan eminiz ki Türkiye'nin kendi iç barışını oluşturması, Türkiye'nin kendi iç adaletini, özgürlüklerini, demokrasisini inşa etmesi demek; Türkiye'nin her anlamıyla halklar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmesi, 86 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkı temelinde Türkiye'de yaşayabilmesi demek, Türkiye'nin her anlamda Türkiye halklarının önünün açık olması demek. En önemlisi bizler bunu başarabilirsek Türkiye coğrafyasında biliyoruz ki sadece Türkiye'de değil biz aynı zamanda Orta Doğu'nun barışına öncülük edebilecek durumda oluruz" dedi.

Hatimoğulları'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 3. Dünya Savaşı'nın arifesinden geçtiğimiz bir dönemde koşulların aynen birinci ve ikinci Dünya Savaşı koşullarına benzediğinin altını çizmeliyiz ama farklılık şu; silahlar çok daha fazla gelişti ve dünya biyolojik silahlarla, siber savaşlarla, biyolojik savaşların yanı sıra biliyorsunuz İran-İsrail Savaşı'nda çok açığa çıktı, nükleer silahların tehdidi altında. Yani bugün nükleer silah kullanıldığında hangi ülkede kullanıldığının önemi yok. Kocaman bir bölgenin, birçok ülkenin etkileneceğini çok iyi biliyoruz. Böylesi bir zamanda bizim sınırları tanımayan, sınırları görmeyen, aşan, enternasyonalist, güçlü bir barış hareketine ihtiyacımız olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Ve tabii ki bu mücadeleyi kendi ülkemizin sınırlarından başlatmak durumundayız.

Barış ve demokratik toplum çağrısı, barış ve demokratik toplumun bugün gündeme gelmiş olmasının en önemli nedenlerinden birinin, bahsettiğim küresel gelişmeler, bahsettiğim siyasal gelişmeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda daha fazla konuşmaya, daha fazla tartışmaya ihtiyacımız var. Ve biz şundan eminiz ki Türkiye'nin kendi iç barışını oluşturması Türkiye'nin kendi iç adaletini, özgürlüklerini, demokrasisini inşa etmesi demek; Türkiye'nin her anlamıyla halklar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmesi, 86 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkı temelinde Türkiye'de yaşayabilmesi demek. En önemlisi bizler bunu başarabilirsek Türkiye coğrafyasında sadece Türkiye'de değil biz aynı zamanda Orta Doğu'nun barışına öncülük edebilecek durumda oluruz.

"İÇ SİYASET BAKIMINDAN DA ŞU AN TÜRKİYE NE YAZIK Kİ EN KÖTÜ DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR"

İç siyaset bakımından da şu an Türkiye ne yazık ki en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Baskıların arttığı, siyasetçilerin gözaltına alınıp tutuklandığı, seçilmişlerin gözaltına alınıp tutuklandığı, kayyımların atandığı, yerel yönetimlerin ve seçimlerin yok sayıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bugün biz barış sürecini bu ülkede tesis edeceksek barış süreci ne sadece Kürt'ün barışı ve demokrasisi olur ne sadece DEM Parti'nin barışı ve demokrasisi olur. Bu Türkiye halklarının tamamının barışı ve demokrasisi olmak zorundadır. Bu nedenle biz özellikle bu süreci yürütürken Türkiye'de başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün muhalif partilerle, emek meslek örgütleriyle, ittifak güçlerimizle, sol sosyalist yapılarla, bileşenlerimizle ve Türkiye'de farklı ideolojilerden olan siyasi parti, oluşumlar, STK'lar, demokratik kitle örgütleri her kesimle 7/24 görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki ne barış ne demokrasi hiç kimseye altın tepsiyle sunulmaz. Biz bunu örgütlenerek, mücadele ederek kazanabiliriz ve bu buluşmalarımızda Alevi toplumuyla Türkiye'nin dört bir yanında ve merkezi olarak Alevilerin federasyonu ve konfederasyonlarıyla ortak çalışmalar yürüttük.

"DEMOKRASİYİ TESİS EDEBİLMEK İÇİN BİR KERE EN ÖNEMLİ OLAN ADIM YARGININ BAĞIMSIZLIĞI"

En son ben ve eş başkanımız Tuncer Bakırhan'la birlikte heyetimizle şu anda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve yine Hatay'ın onuru ve şu Can Atalay'ın içinde olduğu çok sayıda siyasi kesimle temsilci ile cezaevlerinde görüşmeler yaptık. Bunu daha geçen hafta gerçekleştirdik ve oradan hem Sayın İmamoğlu'nun verdiği mesaj hem bizlerin verdiği mesaj 'Barış, demokrasisiz olmaz.' Demokrasi bir kesime olmaz demokrasi herkese olmak zorundadır. Bugün seçilmişlerin hapishanede olduğu bir dönemde Türkiye'nin demokratikleşmesinden bahsetmek akıl dışıdır ve demokrasiyi tesis edebilmek için bir kere en önemli olan adım yargının bağımsızlığı ve yargının gerçekten siyasi hegemonya'dan kurtularak yargının hukuka dayalı bir şekilde karar vermesinin sağlanması.

"TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN GEREĞİ OLARAK AİHM'İN KARARI ACİL BİR BİÇİMDE YAŞAMA GEÇMELİDİR"

Acil adımlar bunun için yasa değiştirmeye, bunun için yeni yasa ihdas etmeye gerek yok. Bugün AİHM kararlarının hayata geçmesi demek, AYM kararının hayata geçmesi demek Can Atalay'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Selahattin Demirtaş'ın ve arkadaşlarının, Osman Kavala ve bütün gezi tutsaklarının serbest kalması demektir ve bunun yapılması için Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereği olarak AİHM'in kararı acil bir biçimde yaşama geçmelidir. Yine önemli konulardan biri siyasi mahpusların özgürlüğü.

"DEMOKRATİKLEŞMENİN YOLUNDA OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN BİRİSİ YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE YARGININ HUKUKİ OLARAK İŞLEMESİDİR"

Kayyum yasası lağvedilirse de belediye başkanları ve eş başkanları serbest bırakılıp hepsi görev iade edilse de bu çok önemli bir adımdır. Ama bütün bunların toplamına baktığımızda Türkiye tek başına demokratikleşir mi? Buna ne yazık ki evet diyemeyiz. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bu ülkede yaşayan bütün farklı halkların ve inançların, 72 milletten insanın, yurttaşımızın bir kere eşit yurttaşlık hakkı temelinde hem dil hem inanç özgürlüğüne kavuşabilmesi, eşit kardeşlik ilkesi çerçevesinde hayatın devam etmesini tesis etmek önemlidir. Demokratikleşmenin yolunda olmazsa olmazlarımızdan birisi yargı bağımsızlığı ve yargının hukuki olarak işlemesidir."