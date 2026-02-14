Tülay Hatimoğulları'ndan süreç açıklaması: Somut adım gerekli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Balıkesir’de “Barış ve Demokratik Toplum” gündemiyle gerçekleştirilen 'halk toplantısına' katıldı.

Sürecin sadece 'iyi niyet beyanı' ile ilerlemeyeceğini ve 'somut adımlar atılması' gerektiğini belirten Hatimoğulları, komisyonun hazırlayacağı raporla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin bütün demokrasi sorunlarını çözmesini beklemiyoruz. Biz beklentimizde çıtayı tepeye çıkarmış değiliz. Bunlar asgari düzeyde olması gereken şeylerdir. Ve bu süreç artık niyet beyanıyla ilerleyemez. Kürt sorununu artık güvenlikçi bir akıldan, siyasi ve hukuki bir zemine taşımamız gerekiyor. Bu konuda da siyasete görev düşer. En çok da iktidara görev düşer. Çünkü yasa yapma çoğunluğu kendilerinde mevcuttur. Bu süreç kendileriyle yürütülüyor. Artık iyi niyet mesajları sayfasını kapatıp pratik anlamda bir çözüm sayfasını hızla açmak lazım

Bakın bu süreç, Türkiye'deki bütün kesimler için son derece karmaşık bir süreç. Türkiye'de bir yandan barış süreci konuşuluyor. Türkiye'de bir yandan Kürt sorununun çözüm süreci konuşuluyor ama öte yandan pratik bir adım atılmıyor. Kürt halkı şunu net ifade ediyor: Somut olarak hala bu iktidardan bir adım görmedik, bu sürece nasıl güveneceğiz? Somut bir adım görmediğimiz bu sürece inancımızda eksiklikler oluyor. Partimize ve Sayın Öcalan'a inanıyoruz, onların süreci büyük bir samimiyetle yürüttüğünü inanıyoruz ama sonuç itibarıyla somut bir adım atılmıyor."

"UMUT HAKKI RAPORDA YER ALMALI"

Komisyon raporunda PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili tartışılan 'umut hakkının' da yer alması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, şöyle konuştu: