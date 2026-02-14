Tülay Hatimoğulları'ndan süreç açıklaması: Somut adım gerekli
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, mevcut sürecin 'iyi niyet beyanları' ile ilerlemeyeceğini ve 'somut adımlar' atılması gerektiğini söyledi. Hatimoğulları, komisyon raporunda PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili tartışılan 'umut hakkının' da yer alması gerektiğini ifade etti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Balıkesir’de “Barış ve Demokratik Toplum” gündemiyle gerçekleştirilen 'halk toplantısına' katıldı.
Sürecin sadece 'iyi niyet beyanı' ile ilerlemeyeceğini ve 'somut adımlar atılması' gerektiğini belirten Hatimoğulları, komisyonun hazırlayacağı raporla ilgili şunları söyledi:
"Türkiye'nin bütün demokrasi sorunlarını çözmesini beklemiyoruz. Biz beklentimizde çıtayı tepeye çıkarmış değiliz. Bunlar asgari düzeyde olması gereken şeylerdir. Ve bu süreç artık niyet beyanıyla ilerleyemez. Kürt sorununu artık güvenlikçi bir akıldan, siyasi ve hukuki bir zemine taşımamız gerekiyor. Bu konuda da siyasete görev düşer. En çok da iktidara görev düşer. Çünkü yasa yapma çoğunluğu kendilerinde mevcuttur. Bu süreç kendileriyle yürütülüyor. Artık iyi niyet mesajları sayfasını kapatıp pratik anlamda bir çözüm sayfasını hızla açmak lazım
Bakın bu süreç, Türkiye'deki bütün kesimler için son derece karmaşık bir süreç. Türkiye'de bir yandan barış süreci konuşuluyor. Türkiye'de bir yandan Kürt sorununun çözüm süreci konuşuluyor ama öte yandan pratik bir adım atılmıyor. Kürt halkı şunu net ifade ediyor: Somut olarak hala bu iktidardan bir adım görmedik, bu sürece nasıl güveneceğiz? Somut bir adım görmediğimiz bu sürece inancımızda eksiklikler oluyor. Partimize ve Sayın Öcalan'a inanıyoruz, onların süreci büyük bir samimiyetle yürüttüğünü inanıyoruz ama sonuç itibarıyla somut bir adım atılmıyor."
"UMUT HAKKI RAPORDA YER ALMALI"
Komisyon raporunda PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili tartışılan 'umut hakkının' da yer alması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, şöyle konuştu:
"Kürt sorununu hâlâ terör parantezi içine alıyorsanız siyasi ve hukuki yöntemle çözmeyeceksiniz demek ki. Demek ki sadece güvenlikçi politikalarla çözeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Umarım ki raporda bu düzeltmelere gidilir. Yine umut hakkı bu raporda bir biçimiyle yer almalı. Bunun bir formülasyonu sağlanmalı. Bu hem AİHM kararı gereğidir hem de Türkiye'de umut hakkından faydalanacak binlerce insan var. Hem de ayrıca Kürt sorununun çözümünde baş aktör olan sayın Abdullah Öcalan için umut hakkı mutlaka ve mutlaka bu raporda yer almalıdır."