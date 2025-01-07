Tülay Hatimoğulları'ndan 'yeni süreç' açıklaması: "Türkiye barış trenini kaçırmamalıdır"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Hatimoğulları konuşmasına katledilen gazeteci Metin Göktepe'yi anarak başladı. Hatimoğulları, "Gazetecilere saldırı hiçbir zaman bitmedi. Ama şunu biliyoruz ki gerçekler karartılamaz. Katledilen gazetecileri saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÖDÜLÜ ZENGİNLER ALIYOR"

"Bizler 2025 yılının adalet, eşitlik ve barış yılı olmasını istiyoruz. Umut dolu mücadele ve kazanımlarla dolu bir sene diliyorum.

Yeni yıl da büyük zamlar peş peşe başladı. İğneden ipliğe her şeye zam yaptılar. Peki emekçinin payına ne düştü? Sefalet düştü, yoksulluk düştü. Bir emekli yıl sonunda şunu söyledi; 'Allah bir kez daha emekliler yılı yaşamasın'. Biz de amin diyoruz.

Bir de asgari ücret meselesi var. Asgari ücretlinin hakkını savunacağız. Bir aile bir asgari ücretle nasıl geçinebilir? İktidar bunu açıklasın, altından kalkabilir mi acaba? Memlekette herkes hayatta kalmaya çalışıyor ama ödülünü zenginler alıyor. DEM Parti olarak asgari ücret 35 bin olmalı dedik, sene içinde enflasyon göz önünde bulundurarak 4 kez zam olmalı dedik.

AİLE HEKİMLERİ EYLEMDE

Aile hekimleri 3. kez iş bırakma eyleminde. Aile Sağlık Merkezleri ticarethane, hastalar müşteri, sağlık çalışanları da köle değildir. Ayrıca Polonez işçilerinin zaferlerini de selamlalıyorum.

SURİYE GÜNDEMİ

Suriye'deki tek reçete demoktisinin inşasıdır. Kuzey ve Doğu Suriye'deki saldırıları asla kabul etmiyoruz. Suruç ve Nusaybin'de insanlar nöbette, çünkü sınırın dışında akrabalarının öldürülmesini istemiyor, çünkü sınırın öte yanında barış istiyor. Onlara selam ve sevgilerimizi iletiyorum.

Sınırın bir tarafına gül bir tarafına bomba atılabilir mi? Suriye'de farklı inançlardan kesimlere saldırılar artmış durumda. Bizler de 2-3 gün önce Hatay Samandağ'da Hz. Hızır türbesinden bir mesaj göndermiş olduk. Mesajımız şudur; Demokratik bir Suriye istiyoruz, Alevisiz, Arapsız, Dürzisiz, Kürtsüz bir Suriye olamaz.

DEM Parti İmralı heyetimizin Sayın Öcalan'la görüşmesi oldu. Bu görüşmenin ardından yapılan açıklamada herkese büyük bir sorumluluk yüklenmiş oldu. Heyetimiz şu an siyasi partilerle görüşmelerini devam ettiriyor. Heyetimiz bu görüşlmelerin sonun kamuoyunan geniş bir açıklama yapacak.

ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

DEM Parti olarak Sayın Öcalan'ın İmralı kapılarını biraz da olsa aralayarak bütün dünyaya duyurmuş olduğu tarihi mesajın arkasındayız. Barış tesis edilmesi için üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları bu sürecin bir öznesi olarak yürütmeye hazırız. Gönderdiği mesaj sadece siyasilere değil, bütün toplumsal kesimlere aynı zamanda. Sayın Öcalan görüşmede, barışın aciliyetine vurgu yaptı ve aynı zamanda uyarılar yaptı. Bu uyarıların en önemliis uluslararası hukukun bittiği, Ortadoğu insanlığın sfır noktası haline gelen Gazze'ye dönüktür.

"AÇIKLAMAM BAZI KAYNAKLARCA ÇARPITILDI"

Biz Gazze'de çekilen acıları çok iyi hisseden ve açık ve ent tavır koyan partiyiz. Küresel sistemin savaş ve yıkım politikaları her yeri Gazze'ye çevirmek istemektedir. Bugün Ortadoğu'da her yer Gazze'ye dönme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Geçtiğimiz gün Diyarbakır'da bu minvalde yaptığım açıklama bazı kaynaklarca çarpıtılmıştır. Belli ki barış istemeyen bazı kaynakların bu tarz dezenformasyonları devam edecek. Bu kaynaklaa diyoruz ki; Savaşı körükleyecek barış karşıtı hareketlere girilmemelidir.

Bizlerin bütün çabası demokratik bir zeminde onurlu bir barış içindir. Süreç nasıl işlerse işlesin bizler onurlu bir barışı savunmaya devam edeceğiz. Ve yine Sayın Öcalan'ın sözlerine döneceğim. Yıllar öncesinde şöyle demişti; 'Türkiye tüm bu tehlikeleri atlatmak ve kuşatmayı bertaraf etmek için Kürtlerle stratejik ittifakı, demokratif birliği esas almalı' demişti. Çok önemli bir vurgu. Süreç Sayın Öcalan'ın bu sözlerini haklı çıkarmıştır. Demokratik zemindeki bu ittifak Ortadoğu'ya büyk katkı sunar. Devir Türkiye ve bölge barışı için demokrasi ve kardeşlik dönemidir.

"TÜRKİYE BARIŞIN TRENİNİ KAÇIRMAMALIDIR"

Kürt sorunun demokratik temelde çözülmesi savaş siyasetini bitirir, milliyetçi açatışmaları önler ve en önemlisi ölümleri bitirir. Hepimizin en büyük arzusu barışın olmasıi, kanın durması ve ölümlerin bitmesi değil midir zaten. Türkiye barışın trenini kaçırmamalıdır. Bu yüzden çağrımız, bütün siyasi partilere gelin trenin yol almasını sağlayalım.

Barışın kaybedeni olmaz. Muhalefetin önemli bir bölümü bir sağ duyu göstermiştir ve çözüm odaklı açıklama yapmıştır. Bu Türkiye toplumuhna sunulmuş çok önemli bir katkıdır. Çağrımızı yineleyelim; tutumunuz çok önemli gelin bu tutumu daha da güçlendirerek barış için çalışmaya devam edelim.

"YETER Kİ BARIŞ OLSUN"

Barış herşeyden önce dille inşa edilir. Barışın dilini kuramazsak hayalini de kuramayız. Bu edenle başta iktidar olmak üzere herkesi özenli bir dil kullanmaya davet ediyoruz.

Sürecin başarısı için dönemsel hesaplara katılmadan, sahiplenilmesi çok önemli bir anlam taşımaktadır. Hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Yeter ki barış olsun."

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