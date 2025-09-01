Tülay Hatimoğulları: Şunu çok iyi biliyoruz ki ne barış ne demokrasi bizlere altın tepsiyle sunulmayacak

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Diyarbakır’da Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenledi. Eski E Tipi Cezaevi önünde başlayıp, Ofis semtinde son bulan yürüyüşe Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullar, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti milletvekilleri, DEM Partili belediye eş başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. CHP bayrakları ve Ekrem İmamoğlu’nun posterinin de taşındığı yürüyüşte katılımcıları barış sloganı attı.

Yürüyüşün son bulduğu alanda kabalığa seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara'da bazı önemli gelişmelerin yaşandığını anlatan Eş Genel Başkan Hatimoğulları, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yaptığı çalışmayı önemsediklerini belirterek, “Parlamentoda bir komisyon kurulmuştur. Komisyon bir süredir çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye'deki siyasi parti temsiliyeti Türkiye nüfusunun yüzde 95'ini temsil etmektedir ki bu çok önemli bir temsil. Yani komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmayı elbette ki kıymetli buluyoruz. Verilen mesajları çok kıymetli buluyoruz. Ancak bu süreçte daha ciddi, daha somut ve daha amacına odaklanmış bir çalışmayı hep beraber bekliyoruz” diye konuştu.

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞMEDEN BU SÜRECİN İLERLEMESİNİN ZORLUKLARINI BİZLER KADAR DEVLET DE BİLİYOR, İKTİDAR DA BİLİYOR"

Komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, şunları söyledi

“Bize diyorlar ki 'Odak' dediğiniz nedir? Onun altını bugün kalın çizgilerle çizerek odağın ne olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Birinci odak Sayın Öcalan'la komisyonun bir ön önce görüşmesi. Çünkü bütün çatışma ve çözüm deneyimlerinde, bütün dünya deneyimlerinde bugün örgütü ve Kürt halkı tarafından baş müzakereci olarak kabul edilen ve ilan edilen Sayın Öcalan'la görüşmeden bu sürecin ilerlemesinin zorluklarını bizler kadar devlet de biliyor, iktidar da biliyor. O yüzden bizler diyoruz ki, 100 yıllık sorun olan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için atılacak somut adımlardan, odaklanılacak temel noktalardan biri Sayın Öcalan'la bir görüşmenin komisyon tarafından gerçekleşmesidir.”

"SİLAHSIZLANMA SÜRECİNİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İLERLEMESİ KOMİSYONUN ODAKLANMASI GEREKEN EN TEMEL NOKTA"

PKK’nin silah bırakma sürecinin komisyonun odaklanması gereken bir konu olduğunu söyleyen Hatimoğulları, 1 Ekim’de TBMM’nin açılmasından sonra buna ilişkin somut adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Hatimoğulları, “27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı tarihi önemde bir çağrıydı. Örgütü bu çağrıya icabet ederek kongresini gerçekleştirdi ve bizlerin de tanıklık ettiği tarihi bir tanıklığa fırsat bulduğumuz bir gün içinde silah yakma töreni gerçekleşti. O törenden sonra somut olarak beklenen adım, silahsızlanma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bütünlüklü, hukuki ve yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi bu komisyonun odaklanması gereken en temel noktalardan bir diğeri de bu sürece gerekli olan özel yasayı çıkarmasıdır. Buna odaklanmalıdır. Bunun taslağını hazırlamalı. 1 Ekim'den itibaren de Meclis açıldıktan hemen sonra adalet komisyonunun önüne bu somutlukta çalışmaların gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"GÜVEN ARTTIRICI ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VARDIR"

“Diğer odak noktalar biri ise İnfazda Eşitlik Yasası'nın bir an önce derli toplu bir şekilde yine bu komisyonun hazırlayacağı taslağın akabinde parlamentonun somut olarak yasalaşma gündemine gelmesidir” diyen Hatimoğulları, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bizler barışı demokrasisiz, demokrasiyi barışsız düşünemeyiz. Özellikle en temel demokratik hakkımız olan seçme ve seçilme hakkını gaspeden, kayyum atayan, belediye başkanlarını tutuklayan anlayışın bir an önce ve derhal terk edilmesi gerekiyor. Üzerinde çalışılması gereken diğer somut konu demokratik yerel yönetimler yasasıdır ve somut olarak atılacak en acil eylemlerden birisi de kayyum yasasının OHAL döneminde ihdas edilen yasanın geri çekilmesidir ve kayyum atanmış belediye başkanlarının, tutuklu bulunan belediye başkanlarının, eş başkanların görevlerine iade edilmesidir. Bu somutluğun yanı sıra atılması gereken çok önemli adımlar var ki onlar da değerli halkımızın barış inancını perçinleyecektir. Güvenini arttıracaktır. Güven arttırıcı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bunun için de atılması gereken yine somut adımlardan biri hasta mahpuslar ilgili acil bir çözümün üretilmesi. İnfazı yakılan hapishanedeki insanlar için infaz yapmanın ortadan kalkması ve serbest bırakılması. Atılması gereken önemli adımlar biri, AYM, AHİM kararları hayata geçirilmeli. Sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, bütün tutuklulukları derhal serbest bırakılmalıdır.”

"BARIŞA NE KADAR ÇOK İHTİYAÇ OLDUĞUNU HERKES ANLAMALI"

Türkiye’de barışa ihtiyaç duyulduğunu herkesin fark etmesi gerektiğini aktaran Hatimoğulları, “Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki ne barış ne demokrasi bizlere altın tepsiyle sunulmayacak. Sayın Öcalan'ın çağrısını bizler yorumlarken de değerlendirirken şunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Ankara'da ya da İmralı'da devam eden görüşmeler var zaten ve bizler sonucu bekleyelim demeyeceğiz halk olarak, toplum olarak her kesimden barışın ve demokrasinin bu ülkede oluşması, inşa edilmesi ve kalıcı bir hale getirilmesi için şimdi ne kadar örgütlüysek bunu birkaç katına arttırarak mahalle mahalle, hane hane, ilçe ilçe, il il bütün örgütlenmelerimizi en güçlü şekilde hayata geçireceğiz. Burada özellikle iktidardan, devletten ve muhalefetin bütün kesimlerinden toplumun çok temel bir beklentisi var. Gerçekleşen bu sürece büyük bir ciddiyetle yaklaşılması, bu sürecin özellikle Ortadoğu'nun tam da savaşın gittikçe genişlemesinin koşullarının oluştuğu bir dönemde Türkiye'de barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu, Suriye'de barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu, kalıcı bir barışa ve eşit yurttaşlık hakkı temelinde herkesin hakkının tanınması, dilinin, kültürünün, inancının tanınmasının ne kadar önemli olduğunu herkes fark etmeli ve herkes anlamalı” diye konuştu.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Hatimoğlu, konuşmasında Suriye’deki gelişmelere de değindi. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Hatimoğulları, “Orada da demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi için Türk'ün, Alevi'nin Sünni'nin, Dürzi'nin, herkesin temsil edildiği ortak bir demokratik anayasanın oluşması ve orada ortak demokratik zeminde bir yönetimin oluşması çok önemlidir. Biz biliyoruz ki Türkiye'de demokrasiyi inşa etmeyi başarırsak bilelim ki biz barışı ve demokrasiyi Suriye topraklarına komşumuzun ve iktidara, muhalefete ve devlete ezberlerimizi bozalım, cesur olalım, sorumluluk alalım, elimizi taşın altına koyalım, güven arttırıcı adımları atalım ve bilelim ki Türkiye olarak kalıcı demokratik bir iç barışa ihtiyacımızın ne kadar stratejik, ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu aklımızdan çıkarmadan somut adımlar atalım” şeklinde konuştu.