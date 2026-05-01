Tülay Hatimoğulları: Süreçte bazı tıkanıklıklar yaşanıyor şu anda

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Süreçte bazı tıkanıklıklar yaşanıyor şu anda. Ve biz bu tıkanıklıkların aşılması için elimizden gelen her türlü çabanın içindeyiz" dedi.

Van'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Günü kapsamında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde miting düzenlendi.

Yürüyüş ile başlayan programa Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van milletvekilleri Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mahmut Dindar, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, DEM Parti Van il yöneticileri ve yurttaşlar katıldı.

Mitingin yapılacağı alanda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde Hatimoğulları da konuştu.

"TIKANIKLIKLARIN AŞILMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABANIN İÇİNDEYİZ"

Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Süreç konusu biliyorsunuz 1,5 yılı aşkındır Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı çağrıyla Barış ve Demokratik Toplum süreci başlamış durumda. Ama sizler de takip ediyorsunuz" dedi.

"Süreçte bazı tıkanıklıklar yaşanıyor şu anda" diyen Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve biz bu tıkanıklıkların aşılması için elimizden gelen her türlü çabanın içindeyiz. Şu çok net bilinmeli ki, barış nehri akacak. Akan bir nehre akan bir suya hangi taşı koyarsanız koyun o su, o taşı aşar. Ve şimdi bu sürece eğer birileri taş koymaya kalkıyorsa bilsinler ki halkın gücü o taşı oradan kaldıracak. Ve biz bunu mutlaka aşacağız."

Hatimoğulları konuşmasında Gülistan Doku için yapılan çalışmaların aynı şekilde Rojin Kabaiş içinde yapılması ve cinayetinin aydınlatılması gerektiğini söyledi.

MURAT KARAYILAN 'SÜREÇ DONDURULDU' DEDİ

Öte yandan PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, dün yatığı açıklamada süreç hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karayılan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yaklaşık bir aydır PKK lideri Öcalan ile görüşme yapmamasını "sürecin geleceği açısından tehlike işareti" olarak değerlendirdi.

"Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur. Bize yansıyan ve bizim gördüğümüz budur" diyen Karayılan, kısaca şunlar söyledi:

"Hükümet ve AKP yetkilileri tarafından çözüm yasalarının çıkacağı ay olarak belirlenen ve herkesin heyecanla beklediği nisan ayında Önder Apo ile hiçbir görüşmenin olmamış olması normal olmadığı gibi, sürecin geleceği açısından da bir tehlike işaretidir. Anlaşıldığı kadarıyla bu görüşmede gündeme gelen ve tartışılan konular ekseninde iktidar ve devletin üst katı nezdinde sürecin dondurulmasına yol açacak bir sonuca varılmıştır. Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur. Bize yansıyan ve bizim gördüğümüz budur. Aylarca sürdürülen meclis komisyonu faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan resmi bir rapora rağmen sürecin yürütülmemesinin başka bir izahı olamaz."

DEM PARTİLİ İSİMDEN 'ABARTILI YAKLAŞIM' AÇIKLAMASI

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz ise Murat Karayılan'ın Öcalan ile görüşme yapılmamasına ilişkin "süreç dondurulmuştur" sözlerine yanıt verdi. Güleryüz, "Biz sürecin dondurulduğu ifadesini kullanmak istemiyoruz. Belki tıkanma noktaları var ama mevcut durumu bir 'tıkanma ve dondurma süreci' olarak tariflemek abartılı bir yaklaşım olur" dedi.

MHP'DEN DÜZENLEME İÇİN 'OLGUNLAŞMA' MESAJI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreç hakkında "Pozitif tavır sergileyen bütün kişi, kurum ve örgütlerin şu ana kadar aldıkları pozisyonları terk etmeleri adeta imkansızdır. Terörsüz Türkiye, herkes ve her kesim için bağlayıcı olmuştur. O halde bu kervan yürüyecektir" ifadelerini kullandı. Yalçın, "şartların olgunlaşmasının" ardından TBMM'nin devreye gireceğini ve düzenlemelerin yapılacağına vurgu yaptı.