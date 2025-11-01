Tülay Hatimoğulları: "Yasal süreci gerektirmeyen somut adımlar atılmalıdır"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yasal süreç gerektirmeyen somut adımların atılabileceğini ifade etti ve sürecin garantisinin "halk, özgürlük mücadelesi ve örgütlü mücadele" olduğunu söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Hakkari’de halk buluşması etkinliği düzenlendi.

Eski Belediye alanında yapılan etkinliğe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Tülay Hatimoğulları, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Konuşmasına, 1 Kasım Dünya Kobani Günü’nü kutlayarak başlayan Hatimoğulları, “Bugün 1 Kasım Dünya Kobani Günü. Kobani bugün sadece Rojava'da değil sadece Kürt halkı için değil Kobani bütün Suriye için Bütün Orta Doğu için, bütün dünya için eşine benzerine az rastlanan onurlu bir direşin simgesidir. Selam olsun Kobani'de direnenlere. Selam olsun IŞİD'in karanlığıyla mücadele edenlere, selam olsun kadınların özgürlük mücadelesinin sembolü olan Kobanili kadınlara, binlerce kez selam olsun” diye konuştu.

"BÜYÜK BİR MERAKLA BEKLİYORSUNUZ"

Süreçle ilgili açıklamada bulunan Hatimoğulları, 26 Ekim günü bir grup PKK mensubunun Türkiye’den çekilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sizler de büyük bir heyecanla izliyorsunuz. Büyük bir merakla bekliyorsunuz. Büyük bir azimle barış ve demokratik toplum çağrısına hep beraber yanıt almaya çalışıyorsunuz. Bunun farkındayız elbette. İzninizle biraz süreçten bahsetmek istiyorum. Bugün sizlerin de bildiği üzere 27 Şubat'ta Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gerçekleştirdiği barış ve demokratik toplum çağrısının devam ettiği bir sürecin içindeyiz. Bu çağrıya binaen Kürt özgürlük hareketi gerekli somut adımları attı ve yakın zamanda 26 Ekim'de Türkiye'den bir çekilme gerçekleştirerek çok önemli bir açıklama gerçekleştirdiler. Bu açıklamada dediler ki, Kürt özgürlük hareketi gerek Türkiye'nin barışı için gerek Orta Doğu'nun barışı için somut tarihi adımlar atmaktadır. Bugün sizler de biliyorsunuz ki yanı başımızda Suriye, yanı başımızdaki Irak, Hakkari’nin dibindeki komşusu İran ve bütün bu topraklarda yaşanan sorunların Ortadoğu'nun savaşlara ne kadar gebe olduğunu, bir sabah uyandığımızda nükleer silahların havalarda uçuştuğunu yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz."

"ADIMLARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ HERKES BİLMELİDİR"

"İşte Kürt özgürlük hareketi, başta Kürt halkı olmak üzere, Türkiye halklarının bu savaş atmosferi içinde barışını korumak, güvenliğini korumak için son derece tarihi yüzyıllar boyunca konuşulacak tarihi önünde çağrılara imza attılar, adımlara imza attılar" diyen Hatimoğulları, "Bu durumda, bu atmosferde Kürt özgürlük hareketinin davrandığı sorumlulukla herkesin davranması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Ve diyoruz ki ey iktidar, ey devlet, atılan bu adımların ne anlama geldiğini herkes bilmelidir. İktidar ve muhalefet herkes bu sürecin başarıya evrilmesi için ve sürecin barışla demokratik toplumun inşasıyla neticelenebilmesi için herkese ama herkese büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON ACİLEN İMRALI'YA GİTMELİDİR"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Abdullah Öcalan ile görüşmesi çağrısında bulunan Hatimoğulları, "Hakkari'den iktidara ve devlete bir kez daha sesleniyoruz. Komisyon acilen İmralı'ya gitmelidir, Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirmelidir. Sayın Abdullah Öcalan'nın ifade ettiği gibi demokratik entegrasyon yasaları, özgürlük yasaları, silahsızlanmanın önünü açacak olan özel yasa acilen çıkmalıdır. Kaybedecek zaman yoktur. Kaybettiğimiz her zamanı provokatörlerin doldurduğunu herkes bilmelidir ve herkes görmelidir" dedi.

"AİHM KARARLARI ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

Bu süreçte somut adımlar atılması gerektiğini bildiren Hatimoğulları, AİHM kararlarının hayata geçilmesi gerektiği ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hakkari’den Ankara'ya sesleniyoruz. Somut adımlar atılmalıdır. Somut adımlar atılması için sadece yasa yapım sürecine girmek elbette ki çok önemlidir. Ama yasal süreci gerektirmeyen somut adımlar vardır ve onlar atılmalıdır. Bu alanda bulunan değerli kardeşlerimiz, değerli analar, sevgili kadınlar sevgili gençler, birçoğunuzun akrabası, eşi, kardeşi yakını hapishanede bunu biliyoruz. Hapishanelerde özellikle hasta mahpuslar, infazı yakılanlar, bunlar için bir yasa ihdas etmeye gerek yok ve acilen serbest bırakılmalılar. Hapishane siyasi tutuklar özgür olmalı. Yine bir yasa ihdasına gerek olmaksızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları acilen hayata geçirilmelidir. Sevgili Figen Yüksekdağ, sevgili Selahattin Demirtaş, Kobani tutsakları serbest kalmalıdır. Biz biliyoruz ki bu süreç biz bize altın tepsiyle sunulmayacak. Barış ve demokrasi bizlere altın tepsiyle sunulmayacak. Bu sürecin garantisi nedir diye hepinizin sorduğunu biliyorum. Bu sürecin garantisi nedir biliyor musunuz? Bu sürecin garantisi sizsiniz. Halktır, özgürlük mücadelesidir, örgütlü mücadele. Ve bizim pusulamız? Ne bizim pusulamız? Pusulamız barıştır. Rotamız demokrasidir. Gücümüz ve irademiz özgürlüktür. Mücadeledir, mücadeledir, mücadeledir."

Hatimoğulları, Hakkari'ye atanan kayyumun geri alınması çağrısında bulunarak, "Bakın bu süreçte yine acilen atılması gereken adımlardan biri kayyum siyasetinden vazgeçmektir. Hakkari'ye atanan kayyum derhal geri alınmalıdır. Hakkari halkını Mehmet Sıddık Akış ve Viyan Tekçe temsil etmektedir. Siz onları seçtiniz. Onlar sizin iradenizdir. Bizler barışı, demokrasiyi konuşurken aynı zamanda evimizde pişmeyen yemeği, bulamadığımız ekmeği, yaşadığımız yoksulluğu, bütün bunları konuşmak ve bunlar için mücadele etmek zorundayız" şeklinde konuştu.