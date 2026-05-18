Tüm banka kartları tek kartta birleşiyor

Akbank, tüm banka müşterilerine açık olan popüler dijital cüzdan uygulaması Juzdan’ı, Açık Bankacılık altyapısıyla entegre ederek yeni bir boyuta taşıdı.

Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, artık sadece farklı bankalara ait tüm kredi kartı ve banka kartlarını tek bir ekran üzerinden yönetebilecek.

Juzdan kullanıcıları, uygulamaya verecekleri açık bankacılık izni doğrultusunda, diğer bankalardaki kartlarına ait güncel limit ve borç durumlarını, geçmiş harcama ve işlem detaylarını, biriken tüm puan bilgilerini tek bir platformdan anlık olarak takip edebilecek.

Hangi bankanın müşterisi olursa olsun herkese hitap eden Juzdan, sunduğu özel kampanya ve ayrıcalıkların yanı sıra alışveriş anında da büyük kolaylıklar sağlıyor. Kullanıcılar; QR Kod ile hızlı fiziksel ödeme, anlaşmalı e-ticaret sitelerinde "Juzdan ile Öde" seçeneği, seçili mağazalarda ise anında alışveriş kredisi gibi finansal çözümlerden yararlanabiliyor.