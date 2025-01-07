Tüm bankalarda geçerli olacak: EFT ücretlerine zam geldi

Bankaların farklı bankalara gerçekleştirilen para transferi işlemlerinde uyguladıkları Elektronik Fon Transferi (EFT) ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı.

Tüm bankalar için geçerli olacak 2025 tarifesi bugün belirlendi. EFT ücretlerine 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapılırken, tutar basamadıkları da aynı oranda yükseltildi.

YENİ EFT ÜCRETLERİ

Bugünden itibaren geçerli olacak uygulamaya göre, farklı banka hesaplarına gönderilecek para transferlerinde esas alınacak kesinti tutarları şu şekilde olacak:

• 6.300 TL'ye kadar yapılacak para transferlerinde 4,43 TL olan EFT işlemi yarından itibaren 6,39 TL olacak.

• 6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında yapılacak işlemlerde ise EFT komisyonu 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıkacak.

• 304 bin 800 liranın üzerinde yapılacak her işlemde ise bankalar, müşterilerinden 159,97 lira komisyon alacak.

Kaynak: NTV