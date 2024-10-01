Tüm Bel-Sen'den Beykoz Belediyesi'nde alkışlı TİS protestosu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube Beykoz Belediyesi’ndeki üyeleri ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediye yönetimine TİS için çağrı yapan sendika üyeleri, alkışlı protesto eyleminde bulundu.

Eyleme dair Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube’nin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Beykoz Belediyesi'nde üyelerimizle TİS süreci ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Belediye yönetimine bir an önce emekçilerin beklentilerini karşılayacak bir TİS'in imzalanması için çağrı yapılarak alkışlı protesto eylemi gerçekleştirildi.”