Tüm Bel-Sen'den Beykoz Belediyesi'nde alkışlı TİS protestosu
KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube, Beykoz Belediyesi’ne TİS için alkışlı protesto ile çağrı yaptı.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube Beykoz Belediyesi’ndeki üyeleri ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) değerlendirme toplantısı yaptı.
Belediye yönetimine TİS için çağrı yapan sendika üyeleri, alkışlı protesto eyleminde bulundu.
Eyleme dair Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube’nin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Bugün Beykoz Belediyesi'nde üyelerimizle TİS süreci ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Belediye yönetimine bir an önce emekçilerin beklentilerini karşılayacak bir TİS'in imzalanması için çağrı yapılarak alkışlı protesto eylemi gerçekleştirildi.”
Bugün @Beykoz_Bld'nde üyelerimizle TİS süreci ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.Belediye yönetimine bir an önce emekçilerin beklentilerini karşılayacak bir TİS'in imzalanması için çağrı yapılarak alkışlı protesto eylemi gerçekleştirildi.— KESK/TÜMBELSENİST3 (@tumbelsenist3) September 30, 2024
@KoselerAlaattin pic.twitter.com/owS1Y2OOgQ