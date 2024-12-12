Tüm Bel-Sen'den Beykoz Belediyesi'nde oturma eylemi

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçiler Sendikası (Tüm Bel-Sen), Beykoz Belediyesi'nde oturma eylemine başladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 6 Aralık cuma günü yapılan TİS görüşmesinde, sözleşmenin 11 Aralık Çarşamba günü imzalanacağı söylenmesine rağmen, yapılan görüşmede Belediye Başkanı sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmiştir" denildi.

"Sendikamıza verilen sözler tutulmadığı ve Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadığı için Yürütme Kurulu ve iş yeri temsicileri olarak Başkanlık Katında oturma eylemine başlanmıştır" denilen açıklamada, "Eylemimiz sabaha kadar devam edecektir. 8 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanana kadar demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "13 Aralık Cuma günü saat 12.00'de Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yapılacak olup, açıklamaya emekten yana olan tüm demokratik kitle örgütlerinin katılımı önemlidir" denildi.