Tüm Bel-Sen ile Milas Belediyesi arasında sözleşme imzalandı

Tüm Bel-Sen Muğla Şubesi ile Milas Belediye Başkanlığı arasında 2026 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan sözleşmeyle belediye emekçilerine önemli ücret artışı ve sosyal hak düzenlemeleri sağlandı. İmzalanan toplu sözleşmeye devlet memuru tavan aylığının yüzde 120’si oranının dışında ikramiye gibi ilave ek kazanımlar da eklendi.

Milas Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre, belediye emekçilerine Ramazan Bayramında 30 bin TL ve Kurban Bayramında 30 bin TL olmak üzere yıllık toplam 60 bin TL bayram ikramiyesi verilecek. Sosyal Denge Tazminatı da her ayın maaş gününde yüzde 120 olarak ödenecek.

Sözleşmede ikramiyeler dışında sosyal haklarda da kazanımlar elde edildi. Buna göre; çalışanlarının çocuklarının sürekli ve düzenli sağlık kontrolleri işveren olan Milas Belediyesi tarafından yaptırılacak ve çocuk bakım evlerinin her türlü ihtiyacı da yine işveren tarafından karşılanacak. Çalışanlar talep etmesi halinde, hastalanma, cenaze, düğün ve taşınma gibi ihtiyaçlarda kurumun araçlarından ücretsiz şekilde faydalanabilecek.

KADIN ÇALIŞANLARA ÜCRETLİ İZİN

Çalışma ortamlarının aşırı kalabalık olduğu durumlarda çalışma ortamlarının daha uygun hale getirilmesi için düzenlemeler yapılacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadın çalışanlar sendikanın veya belediyenin düzenleyeceği etkinliğe katılabilmesi için ücretli bir şekilde izinli sayılacak. Kadın çalışanlar yine 25 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde de aynı şartlarda ücretli izinli olacak.

Engelli çalışanlar da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının 1’inci gününde ücretli izinli sayılacak. 18 Mart Şehitler Gününde çalışanlardan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşleri, malul gaziler ve eşleri de 19 Eylül Gaziler Gününde ücreti izinli olacak. Yükseköğretime devam çalışanlara da izin konusunda kolaylık sağlanacak. Ayrıca sınav tarihlerini gösteren belge ile transkriptin sunulması şartıyla bu çalışanlar idari izinli sayılacak.

Çalışılan işyeri ile muayene için sevk edilen hastane arasında çalışanlara vasıta tahsis edilecek. Ayrıca kurumda çalışanlar için birinci kademe sağlık hizmeti vermek amacıyla işyerinde hekim bulundurulacak.