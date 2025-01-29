Tüm BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube: "Sendikal haklarımızı sonuna kadar savunacağız"

Tüm BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube, İZSU’daki görevinden alınan Şube Yürütme Kurulu Üyesi Salih Deniz Islakoğlu için basın açıklaması düzenledi.

Açıklama, İZSU Genel Müdürlüğü önünde Islakoğlu’nun Torbalı ve Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisleri'ndeki görevlerinden alınmasına tepki olarak yapıldı.

KESK, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 1 ve 2 No’lu Şubeler, Eğitim-Sen İzmir 1, 6 ve 4 No’lu Şubeler ile TEKSİF İzmir Şubesi'nin desteğiyle gerçekleşen basın açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanan soruşturma, mobbing ve görev değişiklikleri protesto edildi. Basın açıklamasını Tüm Bel-SEN İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Turgut Angün okudu.

“HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Sendikal hak ve özgürlüklerinin, anayasal haklarının engellemeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Angün, “Sendikal mücadele yürütenler bu tür baskı ve mobbing uygulamalarına her zaman maruz kalmıştır, bunu biliyoruz ancak sendikamızın tarihi de bu tür uygulamalarla mücadelenin de tarihidir. Bugün de bu uygulamaya karşı hep birlikte göğüs geriyoruz. Tüm-Bel-Sen olarak kimden gelirse gelsin emekçilerin hak arama mücadelelerine yönelik her türlü baskı ve yıldırma girişimine karşı demokratik ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

“KAMU YARARINI ESAS ALIYORUZ”

Islakoğlu ve beraberinde açığa alınan 5 kamu emekçisi arkadaşlarının da yaşamış oldukları anti-demokratik ve hukuksuz tutumu asla kabul etmediklerini ifade eden Angün, “Yazın gerçekleşen toplu sözleşme eylemleri sırasında emekçilerin taleplerinin görmezden gelinmesi üzerine doğal olarak kurumsal manada İzBB Başkanlık Makamı ile sendikamız ve kamu emekçileri sözleşmenin tarafları olarak karşı karşıya gelmiştir. Ancak ne Salih Deniz Islakoğlu’nun ne de herhangi bir sendika yöneticisi, temsilcisi arkadaşımızın Sayın Tugay ile kişisel bir husumeti olması söz konusu olamaz. Sendikal mücadelemizi ve sorumlu olduğumuz kamu hizmetlerini yürütürken bunları hiçbir şekilde kişiselleştirmeden emekçilerin çıkarlarını ve kamun yararını gözetmeyi esas alan bir geleneğin temsilcileriyiz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde yaşanan işten çıkarmalara ilişkin konuşan Angün, “Belediyenin bütçe ve personel planlamasında yaşanan sorunların sorumlusu işçi ve emekçiler değildir. Beraber hizmet ürettiğimiz işçi arkadaşlarımızın üstündeki işten atma ve ücretlerini aksatma tehditleri ve uygulamalarından vazgeçin. İşten atılan arkadaşlarımızı derhal görevlerine iade edin” ifadelerini kullandı.

Angün, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“İşçi, kamu emekçisi fark etmeksizin iş kolumuzda örgütlü sendikalar başta olmak üzere emekten yana tüm güçler olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT bünyesinde yaşanan bu antidemokratik uygulamalara karşı birlik ve dayanışma içinde olacağımızı ve emek mücadelesini yükselterek sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.”

“BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANCAĞIZ”

Tüm Bel-SEN İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Turgut Angün’ün ardından konuşan Salih Deniz Islakoğlu, “Bizi burada yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir emekçilerine, kardeş sendikalarımıza, işçi sendikalarına ve emek ve demokrasi güçlerine katıldıkları ve destekledikleri için sendikamız adına ve şahsım adına teşekkür ederim. Kamucu ve toplumcu mühendislik anlayışından vazgeçmeyeceğiz. Belediye emekçilerinin çıkar ve hakları için özgür bir belediyede haklarını almaları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.