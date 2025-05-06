Tüm Bel-Sen’den yandaş Sabah’a yanıt: "Daire başkanlarını hedef gösterip tetikçilik yapıyorlar!"

BirGün\Ankara

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) çalışanlarının, yönetim tarafından belirli sendikalara üye olmaya zorlandıklarını ve mobbinge maruz kaldıklarını iddia etti.

KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın (Tüm Bel-Sen) Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Osman Şeheri bir basın açıklamasıyla Sabah’a yanıt verdi.

Şeheri yaptığı açıklamada, “Sabah Gazetesi Ankara ekinde bir süredir Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kamu emekçilerinin sendikal tercihleriyle ilgili kaynağı belirsiz asılsız yalan yanlış haberler yapıldığı görülüyor. Bir muhabir imzasıyla yayınlanan bu haberlerde hiç bir somut kanıta ve ya kaynağa dayanmadan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerindeki yöneticilerin isimleri zikredilip, bu kişilerin çalışanları sendika değiştirmeye zorladığı iddia ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut yönetimini karalama amaçlı adeta tetikçilik yapan bu muhabir bu asılsız haberlerinde, Anayasal haklarını kullanıp sendika üyesi olan Büyükşehir Belediyesi Daire başkanlarını hedef haline getirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir somut kanıta dayanmayan söz konusu bu haberlerde yanlış bir şekilde sendikamız Tüm Bel Sen de itham ediliyor” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Ne Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ne de ülkemizdeki herhangi bir belediyede, belediye başkanı ve/veya herhangi bir yöneticisinin çalışanların Sendikamıza üye olmasına yönelik her hangi bir tavrı Sendikamızın hiçbir üye ve/veya yöneticisi tarafından kabul edilmezdir. Her hangi bir belediyede belediye başkanlarının ve/veya yöneticilerinin bir çalışanın sendikal tercihine ilişkin herhangi bir müdahalesi, baskısı olması durumunda Tüm Bel Sen üye ve yöneticileri bunu yapanın kim olduğuna, kime fayda sağladığına bakmaksızın karşı durmuş, durmaya devam edecektir. Çünkü emekçilerin Sendikal özgürlüğü ve Sendikaların bağımsızlığı Tüm Bel Sen’in kuruluşundan bugüne en temel ilkesidir ve öyle kalmaya devam edecektir.

Herkesin bildiği bu gerçekliğe rağmen, her yıl 15 Mayıs tarihinde yapılan kamu kurumlarındaki yetkili sendika tespit sürecinin hemen öncesinde bu şekilde asılsız iddialarla, yalan haberler yapılması bir yanlışlık ve ya bilgi eksikliği değil adeta basın yoluyla tetikçiliğe varan bilinçli bir manipülasyondan başka bir şey değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi emekçilerini korkutmak veya kandırma amaçlı bu yalan haberler eğer ki sözde gazetecinin kişisel uydurmaları değilse olsa olsa sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesi yürütmeyen sözde sendikaların üye kayıplarına bahane bulmaya yönelik yalan ve yanlış dedikodularına dayanabilir.

Gerçek bir gazeteci, her hangi bir konuda veya iddia üzerine objektif ve gerçek bir haber yazmadan önce habere konu tarafların her birisinin bilgi ve görüşüne başvurması gerektiği temel ilkedir. Ancak Sabah gazetesinin ilgili muhabiri kimlerden duyduğu bu dedikoduları haber yapmadan önce ne bize ne de Ankara Büyükşehir Belediyesi emekçilerine herhangi bir başvuruda bulunmamış; sendikamızın bu yöndeki yazılı ve sözlü girişimlerine ise geri dönüş dahi yapmamıştır.

Bundan kaynaklı; sendikamızın ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin tamamen asılsız bir şekilde, yanlış bir şekilde itham edildiği bu haberlerin bir eksiklik değil bilinçli bir yalan habercilik olduğunu ilan ediyor, gazetecilik mesleğine de leke süren bu haberleri yayınlayan Sabah gazetesini kınıyoruz.”